Terror en el Rímac: Agente de seguridad del Poder Judicial es acribillado por sujetos

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa cobrando vidas, esta vez un agente de seguridad del Poder Judicial fue asesinado a balazos en el cruce de la avenida Arancibia con la calle Los Molinos, en el distrito del Rímac.

PNP investiga el caso

La víctima fue identificada como Daniel Eliceo Pinillos Caballero, de 40 años, quien según versiones de testigos, se encontraba junto a un amigo en una bodega de la zona comprando cerveza, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron para disparar contra el agente hasta en cinco oportunidades.

El director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán, informó que se está investigando el hecho y reveló que los sicarios formarían parte de una organización criminal vinculada al tráfico de terreno y de drogas.

Rímac: sicarios asesinan a agente de seguridad del Poder Judicial



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Le quitaron su arma

Por su parte, Óscar Pinillos, hermano de la víctima, reveló que había salido a comprar cuando fue atacado por los desconocidos, quienes le habrían arrebatado su arma de reglamento.

"Mi hermano estaba en mi vivienda, yo vivo en el segundo piso, él vive en el tercer piso, estaba con una bebida en una reunión familiar. Salió a Plaza Vea a comprar y de un momento a otro salió un sicario, según las investigaciones, que le disparó cinco veces, se fue en la moto y luego recogió a otro sicario por allá. Tenían sus armas los dos sicarios, mi hermano como era resguardo de Poder Judicial si tenía un arma, no tuvo oportunidad de defenderse pero si le quitaron el arma", indicó.

Cabe señalar que Daniel Pinillos, formaba parte de la junta de vecino del Rímac, con él como líder la delincuencia y criminalidad había disminuido en la zona.

"Él cumplía su rol como ciudadano, arriesgando su vida, formando parte de una junta directiva por la seguridad, cuyos integrantes se juntaron por iniciativa ciudadana y quisieron dar el ejemplo para que este distrito pueda vivir en paz. Tengo entendido que no ha recibido amenazas", declaró.

Además, lamentó la pérdida de su hermano y la ola de criminalidad que se vive en la capital: "Pido a todo ese sistema de justicia. Uno de ustedes hoy ya hace aquí, uno de ustedes. Ayúdenme a encontrar justicia, que este acto no quede impune".

Un guardia de seguridad del Poder Judicial fue asesinado a balazos por parte de sujetos que lo interceptaron en una bodega cuando iba a comprar cerveza en el Rímac.