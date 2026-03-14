MML evalúa anulación de 56 mil fotopapeletas impuestas por Magdalena del Mar

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las más de 56, 000 multas registradas por cinemómetros instalados por el municipio de Magdalena del Mar vienen siendo evaluadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima por un plazo de 30 días.

Así, la SAT y la Gerencia de Movilidad Urbana han iniciado un proceso de "evaluación exhaustiva" de todas las papeletas que han llegado con el fin de resolver los casos de los ciudadanos.

MML evalúa nulidad de 56,000 papeletas

Tras la reunión realizada entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad de Magdalena y la Municipalidad Metropolitana de Lima, se resolvió evaluar la posible anulación de papeletas impuestas por el municipio.

El gerente de Movilidad Urbana, Alberto Peralta, indicó que, según documentos oficiales, la fiscalización con los cinemómetros instalados recién podía iniciar el 9 de enero de 2026, fecha en la que el municipio de Magdalena solicitó el inicio de fiscalización formalmente.

Sin embargo, fueron las quejas presentadas por los vecinos del distrito quienes refieren haber sido impuestos con tales papeletas desde noviembre y diciembre del 2025.

Ante tal panorama, Peralta informó que no existió ninguna "marcha blanca" autorizada por la Municipalidad de Lima para dar cuenta de la imposición de tales multas.

Por ello, precisó que las papeletas generadas por los cinemómetros se encuentran en evaluación para determinar si fueron emitidas dentro del periodo autorizado para la fiscalización electrónica.

Brinda tranquilidad a vecinos multados

El gerente de la MML manifestó que los vecinos deben mantener la calma pues no se ha iniciado con un proceso sancionador pues las más de 56,000 papeletas se encuentran en proceso de revisión.

"A los vecinos de Lima Metropolitana expresarles que tengan la tranquilidad porque no se ha iniciado ningún proceso sancionador respecto a estas fotopapeletas y, más bien, estamos dentro de los plazos fijados de 30 días para resolverlo de la manera correcta y marco legal", indicó Peralta.

#Entevista l El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, brinda precisiones sobre la reunión realizada hoy con el @MTC_GobPeru y la @MuniDeMagdalena y los verdaderos acuerdos alcanzados.



https://t.co/WCARQKOrKR pic.twitter.com/4Irrc9iD9z — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 14, 2026

Indicó que, como parte del proceso de revisión, la MML realizará una inspección técnica en los puntos donde fueron instalados los cinemómetros, instalación de la cual es responsable el municipio encabezado por Francis Allison.

La postura del alcalde de tal municipio indicó que "es inaceptable" la cantidad de sanciones emitidas y que el distrito de Magdalena buscará que la anulación se extienda al total de las multas registradas.

La Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en evaluación de las 56 mil papeletas impuestas por la Municipalidad de Magdalena. Informó que en un plazo de 30 días se obtendrían respuesta y brindó tranquilidad a los vecinos afectados ninguna sanción ha sido impuesta.