Gobierno aprueba transferencia por más de S/25 millones para bono extraordinario a docentes y auxiliares del sector público

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno aprobó una transferencia de más de S/25 millones destinada al pago de un bono extraordinario para docentes y auxiliares de educación pública en todo el país. La medida busca cumplir compromisos asumidos en el sector educativo y permitir que el beneficio llegue a miles de trabajadores vinculados a la enseñanza.

De acuerdo con información oficial, los recursos serán trasladados al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, que son las entidades encargadas de ejecutar el pago en las instituciones educativas públicas. La decisión forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo para atender acuerdos laborales y disposiciones presupuestales vigentes.

Según agencia Andina, el monto aprobado asciende a S/25 086 073, dinero que permitirá financiar el pago de este beneficio extraordinario a docentes y auxiliares que laboran en distintas modalidades del sistema educativo público.

La autorización se realizó mediante una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público, mecanismo que permite movilizar recursos hacia las entidades responsables de ejecutar el gasto. De esta manera, se busca asegurar que el dinero llegue a las regiones y pueda ser distribuido conforme a lo establecido en las normas correspondientes.

Alcance del bono en el sector educación

El bono extraordinario beneficiará a docentes nombrados y contratados, así como a auxiliares de educación que trabajan en instituciones del Estado. El pago se realizará una sola vez y será financiado con los recursos aprobados por el Ejecutivo.

Este beneficio alcanza a trabajadores del sistema educativo público en diferentes niveles y modalidades, lo que incluye educación básica y otros servicios educativos administrados por el Estado.

El objetivo de la transferencia presupuestal es garantizar que los gobiernos regionales cuenten con los recursos necesarios para ejecutar el pago sin afectar el funcionamiento de otras áreas del sector educación.

Transferencia para garantizar el pago

La medida adoptada por el Gobierno responde a la necesidad de asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir el bono extraordinario en todas las regiones del país. Por ello, el presupuesto se distribuye a través de las instancias responsables de administrar los servicios educativos.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca facilitar la entrega del beneficio económico y garantizar que el pago se realice de acuerdo con las disposiciones vigentes en el sector público.

Las autoridades señalaron que la transferencia permitirá que los recursos lleguen oportunamente a las entidades encargadas de la gestión educativa, lo que hará posible el pago a docentes y auxiliares incluidos dentro del alcance de la medida.

De esta forma, el Gobierno concreta una asignación presupuestal destinada al personal educativo, uno de los grupos laborales más numerosos del sector público.