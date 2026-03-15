PJ rechaza pedido de 9 meses de prisión preventiva contra sacerdote por tocamientos indebidos

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial rechazó el pedido de 9 meses de prisión preventiva del Ministerio Público para el sacerdote Marco Agüero Vidal por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de tres menores de edad y dos adultas en San Borja.

Proceso en libertad

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que el Poder Judicial decidió rechazar el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra el cura, por lo que afrontará el proceso en libertad. Sin embargo, dieron a conocer que apelarán la decisión.

Agüero abandonó la sede del Departamento de Investigación Criminal donde permaneció detenido algunos días, salió acompañado y evitó brindar declaración sobre el tema.

Cabe señalar que paralelamente el Arzobispado de Lima viene realizando una investigación contra el sacerdote de la iglesia de San Borja e informaron que impusieron medidas y se extendió a la justicia canónica.

"Se especificaba que también había sido enviada a otros tres destinatarios. En el cuerpo de la carta se hacía referencia a diversos comportamientos problemáticos y, entre ellos, una acusación por "tocamientos no consentidos" en el contexto de la confesión contra tres personas, de las cuales, solo una era menor de edad. Las declaraciones de las presuntas víctimas se insertaron en anexos", dice el comunicado.

Para el 26 de diciembre del 2025 se transmitió la denuncia al Ordinario de Lima para que, "en cumplimiento de lo dispuesto por el can. 1717 del Código de Derecho Canónico", realice un primer juicio de verosimilitud de la denuncia y ordenase una investigación previa de los hechos.

El 24 de febrero del 2026 se dieron inicio a las diligencias de la mencionada investigación previa, aún en curso y se impuso al sacerdote Marco Agüero unas medidas cautelares reforzadas, sin especificar cuáles son. Finalmente, expresaron su solidaridad con las víctimas de abuso de menores cometidos por el clérigo, exhortaron a que se respete la acción de justicia canónica y aseguraron que colaborarán con las autoridades judiciales.

🚨 #LoÚltimo | Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro apela decisión judicial que rechazó el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Marco Agüero por el delito de tocamientos indebidos en agravio de tres menores de edad y dos adultas en San Borja. pic.twitter.com/4OZFtCtKIT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 14, 2026

Caso

En diálogo con Exitosa el 4 de marzo último, uno de lo feligreses del templo narró los momentos exactos en que Agüero habría transgredido sus compromisos eclesiásticos para vulnerar los derechos de quienes confiaron en él para acercarse a los sacramentos.

"Se le acusa al padre Marco Agüero por tocamientos indebidos con las chicas menores de edad y miembros de la pastoral juvenil y adultos por tocarles las piernas durante las confesiones y excederse un poco con las preguntas del confesionario", denunció uno de los miembros de la pastoral.

Es por este caso que el Poder Judicial rechazó el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra el sacerdote Marco Agüero por tocamientos indebidos, en un iglesia de San Borja.