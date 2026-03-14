Canciller Hugo de Zela: Perú y Chile reanudarán el Grupo de Trabajo Binacional de Frontera

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reveló que tras una conversación telefónica con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, el Perú y Chile reanudarán de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras, para "tener una migración segura y ordenada".

Perú y Chile: Grupo de Trabajo Binacional de Frontera

El miércoles 11 de marzo, el canciller Hugo de Zela se reunió con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la previa de la ceremonia de transmisión de mando presidencial para reafirmar el compromiso del Estado peruano con la estabilidad democrática, la integración regional y el fortalecimiento de los vínculos históricos con Chile.

Tras su encuentro con el mandatario del país vecino, el ministro de Relaciones Exteriores reveló que, tras mantener una conversación telefónica con su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, el viernes, en la cual se destacó la disposición de ambos países para trabajar de manera conjunta frente a la migración irregular, se reanudará el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras.

Hugo de Zela sostuvo que esta decisión se da con el objetivo de garantizar una migración segura, ordenada y coordinada entre ambas naciones en la zona fronteriza. En ese marco, anunció que dentro de ese grupo se discutirán temas concretos como la vigilancia conjunta de la frontera, el intercambio de información, el uso de más medios electrónicos para detectar cruces irregulares, entre otros.

"Vamos a vigilar nuestras fronteras con mucho cuidado. (...) Vamos a reanudar de inmediato el Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras, que es el ámbito en el cual discutimos temas muy concretos como vigilancia conjunta, (...) en general, tener una migración segura y ordenada. Colaboración de los dos lados (Perú y Chile)", precisó en diálogo con 'Latina Noticias'.

Cooperación regional: Control de migración irregular

Además, el canciller Hugo de Zela también enfatizó que existe un protocolo de reconducción acordada entre ambos países, es decir, si una persona intenta ingresar ilegalmente a un territorio, es devuelta al país desde el cual intentó salir.

Pero no todo queda ahí, ya que recordó también que el Perú no tiene la capacidad de recibir a más migrantes irregulares y que este no es un problema solo con Chile, por el cual nuestro país está tomando contacto con los países fronterizos para generar una cooperación regional que limite el crecimiento de la migración irregular.

Roles de las oficinas fronterizas peruanas

Asimismo, resaltó que su homólogo chileno le expresó la intención de mejorar la infraestructura de los pasos habilitados y optimizar la velocidad de atención, con el objetivo de potenciar el intercambio comercial y turístico entre Tacna y Arica.

Finalmente, De Zela indicó que la Cancillería, mediante su oficina consular en Arica y su dirección desconcentrada en Tacna, permanece vigilante en la zona fronteriza y dispuesta para solucionar cualquier eventualidad y destacó que se estableció un canal de resolución de conflictos para expresar cualquier reclamo, incomodidad o para solucionar "cualquier problema que se produzca" derivado de las acciones de control en la frontera.

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