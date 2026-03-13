Hugo de Zela revela que presidente José Balcázar le pidió quedarse como Canciller tras censura de José Jerí

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Hugo de Zela reveló que, tras la censura y salida de José Jerí como presidente de la República, presentó su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el nuevo jefe de Estado, José Balcázar, le pidió mantenerse en el puesto. En entrevista con Canal N, De Zela explicó que aceptó continuar solo después de una conversación directa con el mandatario.

"Yo había presentado una renuncia pero él me pidió que me quede. Le dije que quería conversar con él, yo le expuse lo que pensaba hacer en la Cancillería, que, en buena cuenta, era continuar con lo que venía haciendo y él se manifestó de acuerdo. En consecuencia, me quedé".

Continuidad en política exterior

Consultado sobre si percibió algún cambio en las prioridades de la política exterior tras el relevo en la jefatura de Estado, De Zela fue enfático en descartar ello.

"Para mí no. Lo digo con mucha claridad; yo antes de aceptar el cargo, tuve una conversación con el presidente Balcázar sobre cuáles eran las prioridades de la política exterior".

Asimismo, el Canciller subrayó que su plan se mantiene en la línea de fortalecer las relaciones bilaterales y la presencia del Perú en organismos internacionales, sin alteraciones por el cambio del nuevo gobierno de transición con Balcázar ahora al mando.

#NPortada Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores: El presidente Balcázar me pidió que me quede. Hay que distinguir entre posiciones personales y políticas de gobierno



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La censura de José Jerí en el Congreso abrió paso a la designación de José Balcázar como nuevo presidente de la República interino. En ese momento se especulaba que todo el gabinete sería renovado. Sin embargo, algunos ministros fueron ratificados, como el propio Hugo de Zela en Cancillería, mientras otros ascendieron, como Denisse Miralles, quien pasó a encabezar la PCM.

La decisión de mantener a De Zela fue interpretada como un gesto de continuidad en la política exterior, en contraste con los cambios internos en sectores como Economía y Defensa.

De Zela señala que no percibió cambios mayores tras salida de Jerí y la nueva administración de Balcázar.

Agenda internacional

En paralelo, el canciller Hugo de Zela se reunió en Chile con el presidente José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países. Este encuentro refleja la prioridad de mantener activa la diplomacia regional, incluso en medio de la transición política interna.

La revelación de De Zela confirma que, pese a la censura de Jerí y la llegada de Balcázar, la política exterior peruana se mantiene estable. El pedido expreso del presidente para que continúe en el cargo muestra que Cancillería es vista como un espacio de continuidad y confianza, mientras el resto del gabinete experimenta ajustes.