Presidente Balcázar asegura que su gestión está preparada para dirigir el país: "No se supo gobernar"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, arribó hacia la ciudad de Chiclayo junto a la premier Denisse Miralles y parte del Gabinete Ministerial como parte de una visita de trabajo en la región Lambayeque.

En la actividad oficial precisó que el Perú "no se supo gobernar" y que su Gobierno se encuentra preparado para continuar con el mandato constitucional.

Gobierno "sí está preparado"

Desde el distrito de José Leonardo Ortiz, el presidente José María Balcázar enfatizó que su gobierno se encuentra capacitado para dirigir el país. Ello, porque considera se encuentra acompañado de un buen equipo técnico que impulsaría mejoras para el Perú. "Cuatro, cinco presidentes anteriores no han hecho lo que hemos hecho nosotros", indicó.

"Lo que pasa es que este país no se supo gobernar y nosotros, modestamente, sí estamos preparados, con un buen equipo se puede hacer muchas cosas", aseguró.

Tanto el jefe de Estado como la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicaron desde Chiclayo que el gobierno estará enfocado en destrabar obras paralizadas e indicó que priorizaría obras en las zonas más desfavorecidas del país. "Estamos autorizando y dando los fondos correspondientes para que todas las obras que están paralizadas continúen inmediatamente", indicó.

Entre los ministros asistentes se encontró el ministro del Interior, Hugo Begazo; el ministro de Producción, César Quispe; el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes;ministro de Educación, Juan Manuel Castillo; ministro de Desarrollo, Felipe Meza y el ministro de Defensa, Luis Arroyo.

Entregan más de 2500 títulos de propiedad en Lambayeque

A través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), el Gobierno inició la entrega de 2 538 títulos de propiedad en la región de Lambayeque. Medida que beneficia a cerca de 10 mil ciudadanos que llevan más de 15 años en tales predios de manera informal.

Por su parte, 101 títulos fueron formalizados a favor de entidades públicas como comisarías, colegios, hospitales, entre otros. El ministro del sector, Wilder Sifuentes, precisó que con la formalización se brinda seguridad jurídica tanto a las familias como a instituciones.

Gobierno entrega más de 2500 títulos de propiedad

El presidente José María Balcázar aseguró que su gestión está preparada para gobernar el país a diferencia de anteriores gestiones. Aseguró que los anteriores mandatos no han tenido la capacidad con la que ahora cuenta su Gobierno.