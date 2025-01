"Nadie debe aferrarse al cargo": Extitular del Mininter pide a Santiváñez reflexionar sobre su permanencia en el Gobierno

En una entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el país y lanzó duras críticas a la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior (Mininter).

Rodríguez señaló que el titular de la cartera debe asumir la responsabilidad por los niveles de criminalidad que siguen aumentando, y pidió que reflexionara sobre su permanencia en el cargo.

Rodríguez no dudó en señalar que la situación de la seguridad en el país es crítica y, a su juicio, el desempeño de Santiváñez no ha sido lo esperado.

En su opinión, los ministros deben tener la capacidad de dar soluciones rápidas ante la emergencia y, si no lo logran, deben ser conscientes de que su tiempo en el cargo podría haber llegado a su fin.

El exministro señaló que la crisis de inseguridad que atraviesa el país no solo afecta a la población, sino que también pone en peligro el bienestar de las instituciones.

En ese sentido, Rodríguez manifestó que la falta de coordinación entre las fuerzas del orden y el Ministerio del Interior ha generado un vacío en la lucha contra la delincuencia.

"No hay coordinación, no hay estrategia clara y mucho menos una gestión eficaz, destacando que la criminalidad no se combate solo con fuerza, sino también con inteligencia y prevención, deben manejar el mapa del delito y hacer la nucleación para que se establezca la seguridad", afirmó Gastón.