Formalizan moción de censura contra el presidente José Balcázar por caso aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de una crisis política y electoral, el congresista Ilich López formalizó una moción de censura contra el presidente de la República, José María Balcázar, luego de que ratificara su postura de suspender la compra de aviones F-16 para la FAP.

Congresista Ilich López busca firmas para censurar a Balcázar

Esto se da tras días de incertidumbre y cuestionamientos por una eventual postergación de esta adquisición por parte del mandatario y las renuncias del canciller y el ministro de Defensa este 22 de abril, por la misma razón.

Pese a que, horas después, el premier Luis Arroyo y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, confirmaran la compra del primer escuadrón de 12 aviones, López continuó en su decisión.

Es así como, a horas de la tarde de este miércoles, el tercer vicepresidente del Congreso formalizó la moción de censura contra el presidente interino José Balcázar, con lo cual buscará recolectar firmas para presentarla.

En el documento, sustentó que el mandatario carece de "idoneidad ética y política" para la continuidad del ejercicio del cargo.

"En atención a la grave afectación a los intereses de la defensa y soberanía nacionales, y a la institucionalidad democrática, derivada del abandono injustificado del proceso estratégico de modernización de la Fuerza Aérea del Perú", detalla el escrito.

En ese sentido, López busca la "remoción inmediata" de Balcázar Zelada del cargo de Presidente del Congreso, por el que se convirtió en Presidente de la República por sucesión constitucional.

En el Congreso peruano, para que una moción de censura sea oficialmente presentada y admitida a trámite, se requiere de, al menos, de 26 a 30 firmas más de otros congresistas. Posteriormente, se registra ante la Mesa Directiva.

Crisis ministerial en el gobierno de Balcázar

Este miércoles, el Gobierno de José Balcázar sufrió una fuerte crisis ministerial con la salida de dos de ellos: el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, Carlos Días Dañino.

Ambas renuncias se produjeron en pocas horas y responden al mismo motivo: el desacuerdo con la decisión presidencial de postergar la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, que habría dejado la decisión final al gobierno entrante.

Díaz presentó su renuncia en la mañana, apenas 36 días después de haber asumido el cargo. Poco después, De Zela confirmó su salida irrevocable.

"Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales", se lee en la misiva del aun canciller.

El congresista Ilich López formalizó la moción de censura contra el presidente José Balcázar por presunta falta de "idoneidad ética y política".