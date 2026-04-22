Bernie Navarro niega presiones de Estados Unidos al Perú para la compra de los aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, brindó detalles acerca de los últimos acontecimientos detrás del polémico contrato entre Perú y el país norteamericano para la adquisición de aviones caza F-16 para la Fuerza Aérea.

Durante un enlace telefónico, el diplomático buscó descartar especulaciones respecto a la existencia de presuntas presiones de la Administración Trump hacia el gobierno peruano luego de que el presidente José María Balcázar postergase en un primer momento la adquisición de las aeronaves con la justificación de que esta decisión debía ser tomadas por el próximo gobierno elegido tras los comicios.

¿Existieron presiones para la firma del contrato?

Entre algunas de las suposiciones que se comentaban para que la empresa norteamericana se hiciera con el contrato se hallaba una presunta advertencia de retirar visas a funcionarios peruanos si es que este acuerdo no se realizaba. Al respecto, Navarro descartó estas hipótesis y reafirmó que el gobierno estadounidense nunca ha realizado ningún tipo de amenaza.

"Los Estados Unidos nunca pondría presión sobre un país ni se metería en el proceso interno ni la autodeterminación de su país. Este es un proceso que está a luz pública", afirmó.

Por otro lado, Navarro aclaró otra de las dudas generadas a raíz de esta adquisición, siendo esta sobre un presunto riesgo para la soberanía del Perú en el uso de las aeronaves, con permisos que habrían que solicitarse a los Estados Unidos para emplearlas en situaciones especiales de carácter bélico.

Sobre ello, el embajador negó que esto sea así y que, por el contrario, la fuerzas militares peruanas recibirían capacitación y total control en el uso de los aviones.

"Los peruanos serán capacitados en mantenimiento e ingeniería a largo plazo para el avión. También tendrán control pleno de su flota. Eso es parte de la desinformación que se ha creado con este proceso para que no se lleve a cabo esta compra", afirmó.

Navarro advertía usar "todas las herramientas disponibles"

Las especulaciones sobre presiones desde Washington no surgen de manera espontánea. Tras conocer la posición de Balcázar el último viernes de suspender la adquisición de los F-16, Navarro no demoró en usar sus redes oficiales para denunciar que el país estaría actuando "de mala fe" y que utilizaría "todas las herramientas necesarias" para asegurar este acuerdo.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

El periodista Paolo Benza señaló además este lunes 20 de abril que fuentes cercanas a Palacio de Gobierno le habrían confirmado que el gobierno estadounidense habría ejercido presiones para la firma del contrato bajo amenaza de retirar las visas de diversos funcionario, lo que finalmente terminó por concretar el acuerdo esa misma fecha.

Con la renuncia de dos ministros, un posible pedido de censura contra Balcázar y a menos de cuatro meses del cambio de gobierno, el Ejecutivo será el blanco de miradas tanto de los actores políticos locales como internacionales tras esta adquisición, que enfrenta posiciones de respeto a los acuerdos y de preocupación por la soberanía peruana.