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Segunda vuelta

Nieto ante críticas de ser "tibio" por promover el voto viciado: "Me da risa, solo expresan sus frustraciones"

El excandidato presidencial Jorge Nieto sostuvo que quienes lo critican de "tibio" desconocen su trayectoria profesional y solo "expresan sus frustraciones".

Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno
Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno (Exitosa)

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/05/2026

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En entrevista con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, respondió a las críticas por promover el voto viciado en segunda vuelta. "Me da risa, expresan sus frustraciones", afirmó al rechazar, negando ser "tibio" frente al actual escenario político.

"¿Fui tibio para atender la emergencia del Niño Costero y unir al país en una sola fuerza? ¿Fui tibio para renunciar al Ministerio de Defensa cuando me pareció que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta? Me da risa. No siguen mi biografía corta. Simplemente expresan sus frustraciones", señaló.

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