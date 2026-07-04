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Tras escrutinio final

Roberto Sánchez: El único candidato presidencial que no pudo vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori

Luego de que el JNE proclame a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, Roberto Sánchez fue el único candidato presidencial que no pudo vencerla en segunda vuelta en su cuarta postulación consecutiva.

Roberto Sánchez no pudo vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori
Roberto Sánchez no pudo vencer en segunda vuelta a Keiko Fujimori (Foto: Composición Exitosa)

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/07/2026

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La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú por parte del Jurado Nacional de Elecciones concretó su victoria en segunda vuelta ante su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien se convirtió en el único aspirante a la presidencia que no pudo vencerla en esta etapa de elecciones presidenciales en su cuarta postulación.

Las tres derrotas consecutivas de Keiko: Ollanta, PPK y Castillo

Todo inició en 2009 cuando la ahora mandataria se movilizó para fundar el partido político Fuerza Popular, que se definió como defensor del legado de su padre Alberto Fujimori, fallecido expresidente.

La primera oportunidad de Fujimori Higuchi de aspirar al sillón presidencial ocurrió en el 2011 cuando logró alcanzar la segunda vuelta. En esta oportunidad, su organización adoptó el nombre de Fuerza 2011 y obtuvo el 48, 551% de los votos, detrás de los obtenidos por el entonces líder de la alianza electoral Gana Perú, Ollanta Humala, quien logró derrotarla con el 51, 499%.

Cinco años más tarde, en 2016, volvió a presentarse como opción a la presidencia de nuestro país, sin embargo, perdió en el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski, con un resultado de 49,880% por 50,120%.

Una vez más, en 2021, los números de votaciones de los ciudadanos le volvieron a negar la oportunidad de convertirse en la primera mujer que logró la jefatura de Estado de Perú. Ello, luego de alcanzar el 49, 874% de los sufragios, mientras que el entonces candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, logró 50,126% y terminó por vencerla.

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La cuarta postulación de Keiko: Roberto Sánchez no logró vencerla

Pese a sufrir tres derrotas consecutivas estas no fueron impedimento para Keiko Fujimori piense en retirarse de la política, por el contrario, postuló en las elecciones presidenciales por cuarta vez.

De los 35 candidatos presidenciales que se presentaron, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez fueron los que lograron llegar a la segunda vuelta, tras una primera vuelta marcada por la falta de instalación de mesas de sufragio en diversos puntos del país.

En ese sentido, el escrutinio permanecía muy parejo entre ambas fórmulas presidenciales, en un ambiente en el que el candidato de Juntos por el Perú denunció un presunto fraude y buscó la anulación de votos del exterior.

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Sin embargo, tras casi cuatro semanas de acudir a las urnas, el resultado final del balotaje de la ONPE llegó el pasado 29 de junio. Así, Keiko Fujimori, obtuvo el obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% y 9.173.755 votos de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Es así que, la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú por parte del JNE concretó su victoria ante su contendor Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. De esta forma, el ahora excandidato presidencial se convirtió en el único que no logró derrotarla en segunda vuelta.

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