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Poder Ejecutivo aprueba Política General de Gobierno 2026-2031: estos son los cinco ejes en que se basa

El Ejecutivo aprobó la Política General de Gobierno de 2026-2031 basada en cinco ejes. El premier Galarreta indicó que constituye una hoja de ruta para acortar brechas sociales y garantizar derechos fundamentales de la población.

Poder Ejecutivo aprueba Política General de Gobierno 2026-2031
Poder Ejecutivo aprueba Política General de Gobierno 2026 2031 (Presidencia del Perú)

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/09/2026

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El Poder Ejecutivo oficializó la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, una hoja de ruta que se basa en cinco ejes prioritarios a través de los cuales se busca reducir las brechas sociales, garantizar los derechos fundamentales de la población y transformar las decisiones públicas en resultados concretos.

Ejecutivo aprueba Política General de Gobierno 2026-2031

La aprobación se estableció a través del Decreto Supremo N° 127-2026 PCM bajo el siguiente título: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados.

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, resaltó que esta política "orientará el accionar del Gobierno" cuyo objetivo será acortar las brechas en la sociedad así como la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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