Nuevo audio de Juan Santiváñez: Revelan que ministro del Interior habría interferido en sanción a Harvey Colchado

Se hizo público un audio en el que se escucha al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con supuestas injerencias en la investigación contra el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado.

En el audio difundido por el dominical Punto Final, se escucha que el titular del Mininter habría realizado una solicitud al abogado Stefano Miranda a causa de la resolución de apertura de proceso disciplinario de Inspectoría que corre en contra del coronel Harvey Colchado.

El letrado explicó para el programa periodístico que existe una relación amical con el jefe del Interior. En la grabación se le oye decir que el documento pedido por Juan Santiváñez es con el fin de entregárselo a un amigo periodista.

"Hermano disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura de proceso disciplinario? Lo que pasa es que un amigo justo me está pidiendo, siempre me apoya que es periodista y me dice 'Pucha, Cuarto Poder lo tiene a ver si nos puedes dar apoyo'", se escucha decir al ministro.

Los hechos datan de mediados de mayo, cuando ya Santiváñez ejercía como miembro del gabinete de Gustavo Adrianzén. De igual forma, ello fue corroborado por el hombre de letras, quien es el interlocutor del audio. Él confirmó tener una relación estrictamente amical con el ministro.

Sin embargo, señaló que le causó extrañeza que le haya pedido tal documento, puesto a que, en su posición como cabeza del Ministerio del Interior, el acceso al mismo sería más fácil.

"Santiváñez es muy amigo mío. Tenemos una relación hasta incluso muy amical, entonces él me la pide, pero yo no le decido compartir porque, si bien es cierto podemos ser muy amigos, pero ambos somos abogados y estrictamente nos manejamos por ese celo profesional. (...) Me impresiona, no sé si quiso probarme a mí. Porque él siendo ministro, tú crees que no lo puede llamar al general, al comandante general y decirle, oye, pásame la resolución", acotó.