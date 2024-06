Oficina Jurídica de la PCM aconseja interponer demanda competencial

El Gobierno del Perú ha dado un paso decisivo al presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en respuesta a lo que considera un supuesto menoscabo de las funciones de la presidenta Dina Boluarte. Esta medida se basa en un informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fechado el 17 de mayo, que respalda la posición del Ejecutivo.

El informe de la PCM, de 17 páginas, establece que la actuación del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) en las investigaciones preliminares contra la mandataria, por presuntos delitos no contemplados en la Constitución, constituye un conflicto competencial.

Específicamente, se argumenta que estas acciones representan un menoscabo en sentido estricto de las competencias y funciones de la presidenta Dina Boluarte.

La presidenta Dina Boluarte tomó la decisión de presentar esta demanda competencial ante el TC, argumentando una presunta injerencia por parte del MP y el PJ en el ejercicio de sus funciones.

La resolución que fundamenta esta acción fue publicada en el diario oficial El Peruano, donde se destaca la necesidad de proteger la autonomía de las funciones presidenciales y prevenir cualquier tipo de interferencia indebida en la gestión gubernamental.

Esta medida se produce en el contexto de una investigación anunciada por la Fiscalía de la Nación, relacionada con el caso Rolex, que ha generado controversia y preocupación en el Ejecutivo.

El ministro de Justicia (Minjus), Eduardo Arana, ha expresado su desacuerdo con esta investigación, argumentando que históricamente la Fiscalía de la Nación ha interpretado que no puede investigar ni acusar al Presidente de la República.

El ministro Arana ha exigido que el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, explique las razones detrás de la investigación anunciada contra la mandataria.

En conferencia de prensa, Arana ha señalado que no existen fundamentos para iniciar una investigación contra la presidenta y ha cuestionado el cambio de posición de la Fiscalía respecto a este tema.

"Consideramos que no ha habido un accionar conforme a los antecedentes, y que el Fiscal de la Nación ha traspasado estos límites que corresponden a su propia función", inició Arana durante la conferencia.

"La conducta histórica de los Fiscales de la Nación ha sido interpretar que no puede investigar ni acusar a un Presidente de la República, independientemente del nombre, no se trata de un nombre, se trata de la figura de la investidura presidencial. El Fiscal de la Nación tiene que explicar por qué él ha cambiado esa posición, no nosotros", finalizó.