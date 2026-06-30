Oposición debe facilitar gestión de Keiko Fujimori, según analista César Candela

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la asunción al poder, el sector empresarial pide a la oposición en el Congreso a priorizar la estabilidad nacional. Según César Candela, permitir el trabajo de la presidenta electa Keiko Fujimori es un imperativo frente a los graves riesgos climáticos y el desorden administrativo estatal.

Urgencia de estabilidad frente a retos nacionales

La gestión de Keiko Fujimori inicia bajo una presión significativa debido a deficiencias estatales acumuladas. Según el analista, resulta fundamental que los actores políticos otorguen las facilidades necesarias para que el nuevo gobierno ejecute acciones concretas ante desafíos críticos como el fenómeno El Niño.

"Antes de pensar en oposición, hay que pensar en el país", enfatizó César Candela.

El analista advierte que el país no puede permitirse más paralizaciones. La capacidad de gestión debe ser el pilar del nuevo equipo ministerial, asegurando una ejecución eficiente de los recursos estatales para mitigar cualquier riesgo que pueda perjudicar a millones de personas a nivel nacional.

Resulta necesario entender que la burocracia actual presenta múltiples obstáculos que deben ser removidos con prontitud. Según César Candela, el reordenamiento del aparato estatal es una tarea compleja que requiere facultades especiales, permitiendo que la administración pública recupere la confianza de los ciudadanos peruanos.

Consenso legislativo para la reconstrucción estatal

La fragmentación del Parlamento requiere una actitud madura para alcanzar consensos mínimos. Se espera que las diversas bancadas faciliten la aprobación de las facultades especiales solicitadas, permitiendo que el Poder Ejecutivo impulse un trabajo técnico indispensable para el reordenamiento completo del aparato del Estado.

El enfoque gubernamental debe centrarse en la meritocracia y la calidad de sus funcionarios de confianza. Solo mediante una gestión transparente y un consenso político firme, el gobierno entrante podrá superar la crisis administrativa y enfrentar las amenazas naturales que ya acechan al país.

La colaboración entre poderes del Estado es la base para enfrentar los retos del 2026. Al dejar trabajar a la nueva presidenta, se evita la inestabilidad que ha frenado el crecimiento económico, permitiendo que las políticas públicas lleguen efectivamente a todos los sectores sociales olvidados.

La estabilidad política y la gobernabilidad permitirán a Keiko Fujimori de que pueda enfrentar el fenómeno de El Niño, logrando un desarrollo del país sostenido mediante un trabajo técnico ministerial coordinado, superando la crisis institucional y asegurando una gestión eficiente que garantice el bienestar de los ciudadanos peruanos.