Fujimorismo buscaría dialogar con la oposición y Keiko elegiría a "los mejores" para su gabinete, desliza Salgado

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la excongresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, indicó que el fujimorismo buscaría establecer espacios de diálogo con las bancadas de oposición en el Congreso. Asimismo, señaló que Keiko Fujimori estaría evaluando la convocatoria de "los mejores" profesionales para conformar su próximo Gabinete Ministerial.

Fujimorismo dialogará con la oposición

Luego de que el escrutinio de votos de la segunda vuelta electoral culmine con lo que Keiko Fujimori se conviertió en virtual presidenta del Perú con 50.135%, la exparlamentaria brindó su postura acerca de cómo se trabajaría con el Parlamento y quiénes integrarían los próximos ministerios.

"Por el conocimiento de Keiko de cómo trabaja y de cómo están conformadas ahorita las bancadas, tengo la esperanza, primero que tenemos en el Senado gente que tiene experiencia, que va a saber convocar, conversar, va a tratar que se lleguen a acuerdos. El Parlamento es para parlar, para conversar, para que la idea de uno pueda ser aceptada por los otros", señaló.

Puso como ejemplo que durante su etapa como congresista logró "consensos" ante la presencia de la oposición al explicarles de qué trataba sus proyectos de ley y la razón de este. En tal sentido, expresó que confía en que senadores y diputados "van a poder establecer la hermeneútica parlamentaria" teniendo en cuenta que se trabaja por el país.

"Que se olviden los nuevos parlamentarios de estarle quitando el sueldo de sus trabajadores, de ver qué proyecto les sale si es que sale por ahí coimma, no. La prensa y el Gobierno van a estar muy pendiente de eso", afirmó.

Escogerán a los mejores para el Gabinete Ministerial

Acto seguido, la exparlamentaria consideró que los mejores profesionales serían considerados para liderar los ministerios y si es que estos se encuentran en otros partidos políticos no habrá duda en que serán tomados en cuenta.

"Hay mucha tarea por realizar. Yo creo que van a escoger a los mejores y si los mejores están en otras tiendas, los técnicos están en otars tiendas, políticos que puedan hacer una gran labor, yo no dudo en que los convoquen honestamente", manifestó.

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