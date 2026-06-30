Expresidente Martín Vizcarra espera que la gestión de Keiko Fujimori esté a la altura de los peruanos

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El panorama nacional experimentó un cambio definitivo al confirmarse la victoria de la lideresa de Fuerza Popular. Tras una contienda electoral sumamente ajustada, la atención pública se traslada ahora hacia las acciones que tomará el nuevo gobierno durante su próximo mandato presidencial.

Este resultado electoral, que ha movilizado a todo el país, refleja una sociedad profundamente dividida ante las propuestas presentadas en la última etapa de campaña. La expectativa ciudadana se centra ahora en la capacidad de la nueva administración para lograr consensos necesarios para el desarrollo.

El llamado a la responsabilidad política

Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena, el expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje público a través de sus redes sociales. El exmandatario enfatizó las expectativas que recaen sobre la primera mujer en alcanzar la jefatura del Estado.

"Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta del Perú. El país espera ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones. Espero que esté a la altura de las expectativas y esperanzas de los peruanos. Estaremos vigilantes de que su gobierno sea en favor de todos", publicó.

Según el expresidente, el control ciudadano será una constante en los próximos años para asegurar el bienestar colectivo. El mensaje recalca que la administración debe centrarse especialmente en los sectores más desprotegidos, manteniendo siempre una conducta de estricto respeto hacia la democracia peruana.

Keiko Fujimori es la primera mujer electa presidenta del Perú. El país espera ponderación, equilibrio de poderes y respeto de las instituciones. Espero que esté a la altura de las expectativas y esperanzas de los peruanos. Estaremos vigilantes de que su gobierno sea en favor de... — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) June 30, 2026

Además, esta declaración subraya la postura que mantendrá el sector político representado por el exjefe de estado. La vigilancia constante sobre los actos del futuro gobierno busca garantizar que las políticas implementadas realmente atiendan los reclamos históricos de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Proceso hacia la investidura oficial

El Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado que el conteo final alcanzó el 100% de los votos válidos emitidos. Con una diferencia menor a los 50 000 sufragios, se ha oficializado el triunfo electoral que permitirá el cambio de mando.

Según la información oficial, el JNE proclamará los resultados este viernes, iniciando el protocolo formal de transición. La entrega de credenciales está programada para el 15 de julio, culminando con la investidura en el Congreso el próximo 28 de julio.

Este periodo de transición representa un reto logístico para todas las fuerzas involucradas en el proceso. La coordinación entre los equipos salientes y entrantes será vital para asegurar que la gestión del Estado no sufra interrupciones en los servicios público.

Este resultado electoral marca un precedente histórico al consolidar a la presidenta electa tras una segunda vuelta competitiva. La ciudadanía aguarda ahora el cumplimiento de los compromisos planteados, bajo la vigilancia de los actores políticos.