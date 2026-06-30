Embajador Bernie Navarro felicita a Keiko Fujimori tras resultados que la nombran virtual presidenta electa

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los recientes resultados presentados por la ONPE, en el que expresan la finalización del conteo de actas que dan como ganadora de la segunda vuelta electoral a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro se pronunció en un comunicado para felicitar a la actual presidenta electa.

Comunicado del embajador de EE.UU, Bernie Navarro

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, el embajador Bernie Navarro expresó sus felicitaciones a Keiko Fujimori ante su triunfo en los resultados electorales de la segunda vuelta, tomando el nombre del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump y enfatizando que, espera seguir teniendo una cercana colaboración entre ambas naciones en favor de la prosperidad de los países involucrados.

"Felicitaciones a Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de Donald Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos", expresa el comunicado publicado en redes sociales.

Felicitaciones a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de @POTUS Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional,... — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 30, 2026

En su mensaje difundido, el diplomático estadounidense Bernie Navarro, esaltó que la relación bilateral entre Perú y Estados Unidos continuará a lo largo del tiempo enfocada en temas de interés común, como la seguridad regional, el comercio y la prosperidad de ambas naciones.

Resultados oficiales de la ONPE se publicaron el lunes 29 de junio

Dicho pronunciamiento se da luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara con la contabilización del 100% de las actas correspondientes a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026. En ellos, los resultados oficiales publicados por el organismo electoral ubicaron a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en el primer lugar con el 50.135% de los votos válidos.

Por otro lado, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.865% de los votos. Asimismo, la diferencia entre ambas candidaturas fue corta, por lo que el proceso continúa con las etapas finales antes de la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La felicitación del embajador Bernie Navarro, embajador de EE.UU se suma a otros mensajes internacionales emitidos tras la publicación de los resultados electorales. Autoridades de distintos países y organismos multilaterales han expresado sus saludos y disposición para fortalecer los vínculos con el Perú ante este nuevo gobierno que asumirá Keiko Fujimori el próximo 28 de julio del presente año.