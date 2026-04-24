24/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Francisco de Paula Bazán Landi, mejor conocido como Paco Bazán, oficializó su precandidatura para ganar el liderazgo del Palacio Municipal por el partido de la lampa. El proceso electoral interno se definirá mediante delegados el 17 de mayo, marcando el retorno de la familia Bazán a la política nacional activa.

Legado belaundista y renovación partidaria

Paco Bazán busca alcanzar la alcaldía de Lima participando en elecciones internas de histórico partido, respaldado por su herencia familiar directa. El abogado es hijo del recordado médico Carlos Bazán Zender, quien sirvió como ministro de Salud durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Esta vinculación histórica busca unificar a la vieja guardia con la juventud en el marco de los 70 años de fundación de Acción Popular. Su lista incluye nombres con amplia trayectoria como Jheydi Quiroz, exteniente alcaldesa de Lima, y el exburgomaestre del Rímac, Jorge Valencia.

Acompaña la fórmula Eduardo Biondi Fernald, expresidente del Tribunal de Disciplina, quien expulsó a los congresistas señalados como "Los Niños". Esta coalición interna intenta recuperar la mística de Eduardo Orrego Villacorta, primer alcalde de la era democrática tras la recordada dictadura militar.

El equipo de Bazán apuesta por una reforma estructural dentro de la organización para limpiar la imagen del partido. Buscan proyectar una imagen de integridad que contraste con los cuestionamientos recientes en el Parlamento. La intención es devolverle la seriedad administrativa a la gestión edil.

Ejes de gestión y competencia interna

La propuesta municipal prioriza la seguridad ciudadana, programas sociales y el fomento del empleo para los limeños. Según la directiva de Acción Popular, el conductor compite contra otras dos listas internas que también aspiran a obtener el respaldo de los delegados partidarios nacionales.

Este mecanismo democrático decidirá si el abogado representa a la agrupación en los próximos comicios generales. Paco Bazán busca alcanzar la alcaldía de Lima participando en elecciones internas de histórico partido con el objetivo de presentar su plan de gobierno oficial en agosto.

La meta final es reconectar la experiencia en gestión pública con las demandas reales de la población capitalina. De esta forma, el equipo técnico pretende devolverle a la ciudad un liderazgo basado en la identidad institucional y la eficiencia administrativa característica del pensamiento de Belaúnde Terry.

Finalmente, el aspirante busca consolidar un equipo multidisciplinario que logre captar el voto de los sectores más vulnerables. Paco Bazán busca alcanzar la alcaldía de Lima participando en elecciones internas de histórico partido para enfrentar los principales problemas de infraestructura y transporte que afectan diariamente.