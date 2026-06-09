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Cambios en el Gabinete

Presidente José Balcázar tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo titular del MINCETUR

El presidente José María Balcázar tomó juramento esta tarde a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, tras la renuncia de José Fernando Reyes Llanos.

José Balcázar / Berthin Enrique Gomez Vela.
José Balcázar / Berthin Enrique Gomez Vela. Difusión

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/06/2026

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En una ceremonia realizada la tarde de este martes 9 de junio en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Como se recuerda, el acto se realizó luego de que José Fernando Reyes Llanos presentara su renuncia irrevocable al sector el pasado 3 de junio, por "razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales". 

(Noticia en desarrollo...)

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