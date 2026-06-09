Presidente José Balcázar tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo titular del MINCETUR

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una ceremonia realizada la tarde de este martes 9 de junio en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Como se recuerda, el acto se realizó luego de que José Fernando Reyes Llanos presentara su renuncia irrevocable al sector el pasado 3 de junio, por "razones estrictamente vinculadas a convicciones profesionales y principios institucionales".

(Noticia en desarrollo...)