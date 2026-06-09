Ruth Luque: "Si Keiko Fujimori no se hubiera presentado, no estaríamos en este escenario"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La segunda vuelta presidencial mantiene al país en vilo, con más del 96% de actas procesadas y una diferencia mínima entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori para alcanzar el máximo cargo nacional.

En este contexto de incertidumbre y polarización, la congresista y eventual senadora por Ahora Nación, Ruth Luque, señaló que el fujimorismo tiene una alta responsabilidad en el escenario actual, afirmando que la insistencia de Fujimori en postular por cuarta vez es lo que ha llevado al Perú a esta situación de tensión política.

Responsabilidad del fujimorismo

Luque fue enfática al señalar que la presencia de Keiko Fujimori en la contienda es el factor que ha agudizado la polarización, asegurando que el escenario electoral hoy sería distinto si no se hubiese presentado a ser electa.

"Creo que es importante señalar que el fujimorismo tiene mucha responsabilidad en todo este escenario. Es su cuarta postulación, yo estoy segura que si la señora no se hubiera presentado en esta elección, no estaríamos en este escenario", afirmó.

La parlamentaria agregó que incluso ciudadanos que no se identifican con la izquierda cuestionan la persistencia de Fujimori en buscar el poder tras los antecedentes de su partido y los cuestionamientos a su trabajo parlamentario.

"Porque incluso hasta personas que no son o se identifican ideológicamente de izquierda, se preguntan cómo es que esta persona quiere seguir teniendo el poder después de todo lo que ha pasado este tiempo", añadió.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la congresista Ruth Luque señaló que el fujimorismo tiene una alta responsabilidad en el escenario político actual, afirmando que si Keiko Fujimori no se hubiera presentado en esta elección, el país no estaría en una nueva... pic.twitter.com/Wm3lrtjOUC — Exitosa Noticias (@exitosape) June 9, 2026

Gobernabilidad más allá de la polarización

La congresista también reflexionó sobre la necesidad de que el próximo gobierno, sea de Sánchez o de Fujimori, tenga una visión de gobernabilidad inclusiva, recordando que el país requiere políticas que representen a todos los ciudadanos y no solo a las bases electorales de cada candidato.

"No todo el que votó por Keiko es fujimorista ni todo el que votó por Sánchez es castillista", subrayó.

El antifujimorismo como voto de rechazo

El análisis de Luque se complementa con lo señalado por el profesor José Incio, de la PUCP, quien explicó que el antifujimorismo ha sido más un voto de rechazo hacia Fujimori que un verdadero respaldo a sus contendores: muchos electores que apoyan a Sánchez lo hacen únicamente para impedir que Fujimori llegue a la presidencia, sin necesariamente compartir su programa político.

Este punto abre un debate sobre qué ocurriría si Fujimori no se presentara y si desaparecería como movimiento. Para Luque, aunque no constituye un programa en sí mismo, el antifujimorismo sí tiene un trasfondo sustancial vinculado a la defensa de los derechos humanos, en oposición a lo que representó el fujimorismo en los años noventa.

"Ese no a Keiko sí tiene un contenido, desde mi punto de vista, sustancial con los derechos humanos y lo que haremos como país", aseguró.

Las declaraciones de Ruth Luque ponen sobre la mesa un tema recurrente en la política peruana: el peso del fujimorismo como factor de polarización. Su insistencia en responsabilizar a Keiko Fujimori por la incertidumbre actual refleja la percepción de que la lideresa de Fuerza Popular no solo divide al electorado, sino que condiciona la dinámica de fiscalización y oposición.