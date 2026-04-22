Solicitan orden de arrestro contra Bang Si-hyuk, presidente de Hybe, agencia de BTS, por presunto fraude

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía de Corea del Sur solicitó una orden de arresto contra Bang Si-hyuk, presidente de HYBE, agencia detrás de fenómenos globales como es la agrupación de K-pop BTS, debido a una investigación sobre las acusaciones de un presunto caso de fraude.

Presidente de Hybe enfrenta arresto por fraude

La División de Investigación de Delitos Financieros de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció el último martes 21 de abril que ha solicitado una orden de arresto contra el presidente de Hybe, Bang Si-hyuk, por cargos de fraude comercial.

Cabe señalar que el empresario fundó Hybe (inicialmente conocida como Big Hit Entertainment) en 2005, convirtiéndola en la compañía más poderosa de la industria del K-pop. Este grupo, con sede en Seúl, es la agencia de artistas como BTS, Seventeen, Le Sserafim y Katseye, entre otros.

Pero ese exitoso, parece verse manchado. Resulta que, de acuerdo a la agencia Reuters el ejecutivo surcoreano, a quien se le ha prohibido salir del país desde agosto, se encuentra siendo investigado por presuntamente haber engañado a los inversores en 2019.

En aquel año, Bang Si-hyuk les aseguró a los empresarios que la entidad no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado antes de que la empresa realizara su oferta pública inicial.

En tal sentido, de acuerdo a la investigación policial, iniciada en noviembre de 2023, alega que el presidente de Hybe, recibió cerca de 200 mil millones de wones, lo equivalente a 136 millones de dóalres en un acuerdo paralelo garantizándole un 30% de las ganancias post Oferta Pública Inicial lo que configura un grave delito financiero.

@jinichannel Continúa la investigación judicial por un presunto delito financiero. ♬ sonido original - jinichannel

¿Cuál es la postura de Hybe ante lo solicitado por la justicia surcoreana?

Ante lo solicitado por la justiciai surcoreana, el equipo legal del titular de la agencia Hybe expresó su profundo pesar afirmando que cooperará "plena y consistentemente" con la investigación.

La policía, sin embargo, busca su detención indicando un conflicto de inversiones. En Corea del Sur, el fraude financiero puede acarrear de 5 a 10 años de prisión y a su vez multas superiores a lols 50 millones de dólares para este tipo de casos lo que asegura una intensa batalla legal.

Frente a este panorama, el futuro de Bang Si-Hyuk y el imperio de HYBE pende de un hilo. Si la orden de arresto se aprueba, el catalogado como el "padrino del K-Pop" enfrentaría un proceso judicial prolongado que dañaría su reputación y la de sus artistas como BTS.