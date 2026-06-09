Elecciones regionales y municipales: Organizaciones políticas tienen hasta el 16 de junio para solicitar la inscripción de sus candidatos

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que las organizaciones políticas tienen hasta el martes 16 de junio para solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), a fin de participar en la los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

Esta disposición que corresponde tras llevarse a cabo las elecciones primarias que se celebraron los días 17 y 24 de mayo y la proclamación de los resultados del cómputo efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en donde participaron 74 organizaciones políticas (41 partidos políticos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales) en dicho proceso.

🚨El próximo 16 de junio vence el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026. pic.twitter.com/dTStwEam3j — JNE Perú (@JNE_Peru) June 9, 2026

Procedimiento a cargo de personeros políticos

En el marco del cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales 2026, el JNE invocó a los personeros legales de los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales a no esperar el último momento para efectuar el trámite, el cual puede realizarse de manera física o virtual.

🚨El JNE recuerda a las organizaciones políticas que el próximo 16 de junio vencerá el plazo para solicitar la inscripción de sus fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026. pic.twitter.com/zpvcON18YY — JNE Perú (@JNE_Peru) June 9, 2026

En ese sentido, los JEE calificarán las solicitudes -que comprende a candidatos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como para alcaldes y regidores provinciales y distritales- y verificarán el cumplimiento integral de los requisitos señalados por ley a fin de determinar si son admitidas a trámite.

No obstante, si el JEE advierte que algún candidato no cumple con alguno de los requisitos de forma, se le otorgará a la organización política un plazo de dos días calendario para que realice la subsanación correspondiente, y en caso se detecte un incumplimiento insubsanable, se declarará la improcedencia de la solicitud.

Lo que sigue según el cronograma electoral

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

El 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de las nuevas autoridades regionales y municipales.

De esta manera se viene llevando a cabo el proceso donde la ciudadanía tendrá la responsabilidad de elegir a nuevos representantes para el período 2027-2031.