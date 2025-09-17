Papa León XIV rechazó reunión con RLA porque no quería que utilicen su imagen con fines políticos, asegura José Enrique Escardó

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 17 de septiembre, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, viajó hasta el Vaticano en Roma para buscar un encuentro privado con el Papa León XIV. En primera instancia, el burgomaestre quería una audiencia personal con el Sumo Pontífice, pero esta fue denegada.

La opción que le quedaba era ser parte de la audiencia general que el Santo Padre suele dar para los miles de visitantes que buscan conocerlo. Sin embargo, esta chance fue descartada por el líder de Renovación Popular por lo que decidió declinar este encuentro y viajar de vuelta a Estados Unidos.

Papa León XIV rechazó encuentro con Rafael López Aliaga

Para conocer más detalles de este impase, Exitosa conversó con el presidente de la Red de Sobrevivientes del Perú, José Enrique Escardó, quien señaló haber enviado una carta a las autoridades del Vaticano para alertar al Papa León XIV sobre las verdaderas intenciones de Rafael López Aliaga.

Esta organización no fue la única que mandó una misiva ya que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Periodistas pidieron al Santo Padre que no reciba al alcalde de Lima ya que solo buscaba iniciar su campaña presidencial con una foto a su lado.

"Fuimos tres organizaciones que hemos enviado cartas al Vaticano, al secretario de Estado y otras autoridades, pidiéndole que no recibiera al alcalde de Lima. Estas cartas han llegado a manos del Papa, pero igual estaba enterado de la situación y porque es López Aliaga tenía interés de tomarse una fotito para iniciar su campaña presidencial así que no ha querido que utilicen su imagen con fines políticos y ha rechazado la invitación", indicó.

Arranca campaña presidencial

A su vez, el presidente de la Red de Sobrevivientes del Perú indicó que Robert Prevost ya tenía conocimiento de las intenciones de López Aliaga debido a los años que ha vivido en el Perú. Además, dejó en claro que el alcalde quería una foto con el Santo Padre para así impulsar su campaña presidencial.

"Estamos en la segunda quincena de septiembre y se supone que la decisión de postular a la presidencia se daría en octubre con lo cual comenzaría su campaña y que mejor de iniciar con una foto con el Papa, entonces el Papa se dio cuenta de eso y negó dar su imagen para este tipo de cosas", añadió.

En resumen, el Papa León XIV rechazó un encuentro con e alcalde de Lima Rafael López Aliaga ya que no quería que su imagen se utilizada con tintes políticos.