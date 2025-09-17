Jorge Montoya asegura que aprobación de la reforma de pensiones fue "bastante accidentada"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Jorge Montoya, se pronunció respecto a las críticas sobre la reforma del sistema de pensiones, la cual fue oficializada por el Gobierno, el pasado 5 de septiembre. Según indicó, la aprobación de esta normativa fue "bastante accidentada".

Cuestionó a parlamentarios que votaron a favor

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario brindó su punto de vista sobre este tema el cuál ha sido criticado por algunos de sus colegas y expertos; ello ante el debate que se viene realizando en la Comisión de Economía del Parlamento.

"La aprobación de esa ley fue bastante accidentada, entonces salimos a reclamar acá todos los congresistas, la gran mayoría que no estaba de acuerdo en como se estaba llevando a cabo este proceso, pero lo impusieron al caballazo con 30 congresistas presentes", dijo a la prensa, este miércoles 17 de septiembre.

De tal modo, Montoya cuestionó severamente la aprobación de dicha ley, la cual respaldaron bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, quienes estuvieron a favor de la obligatoriedad a independientes para que aporten a la AFP, una pensión mínima de S/ 600.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El congresista de la República, Jorge Montoya, indicó que la aprobación de la reforma de pensiones fue "bastante accidentada", asegurando que esta fue impuesta "al caballazo".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/gdg9bWdGaX — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2025

En tal sentido, consideró que los parlamentarios que apoyaron esta ley, "impusieron al caballazo" su aprobación; ello a pesar de que otros colegas que no se encontraban a favor reclamaron por esta decisión, la cual fue oficializada por el Ejecutivo, el 5 de septiembre. Además, pidió a dichos parlamentarios que aprobaron la normativa que "recapaciten" debido a que existe una gravedad respecto a esta decisión. "Ellos saben que cosa han hecho, este sistema no es para todos los peruanos es para un pequeño grupo", declaró.

Sobre audios vinculados a Arana y Santiváñez

En otro momento, el parlamentario Jorge Montoya se refirió a los cuestionamientos contra el premier Eduardo Arana y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, luego de la difusión de audios. Sobre ello, indicó que no firmará ninguna moción de censura que se presente.

"Hasta que no se haga un peritaje completo no puedo dar opiniones al respecto. Yo no la voy a firmar (la moción de censura). Confío en los ministros, es que estamos generando un problema donde no existe, el problema afecta al Estado"

Es así que, el parlamentario Jorge Montoya criticó a los parlamentarios que votaron a favor de aprobar la reforma del sistema de pensiones. Según indicó, otros colegas se opusieron, pero fue impuesta "al caballazo".