Papa León XIV: Colectivo cusqueño propone que se emitan monedas para homenajearlo

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colectivo de Acción Ambiental, Social y Cultural Patria Verde sin Fronteras (PVF), originario de Cusco, ha planteado al Gobierno Central una solicitud formal. Esta iniciativa busca que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) emita monedas o billetes con la imagen del Papa León XIV, con el propósito de rendirle homenaje a su trayectoria.

Para homenajear al sumo pontífice

Estas contribuciones fortalecieron la presencia católica en el norte peruano y lo convirtieron en un ícono de fe y servicio. Rodolfo Rojas Villanueva, activista ecocultural del PVF, lidera la propuesta. Según él, la emisión de estas monedas no solo celebraría los 70 años del Papa, sino que impulsaría el turismo religioso.

"Una de las formas de rendir homenaje al Papa León XIV también es mediante la emisión de billetes y/o monedas con su figura y que mejor en sus 70 años de vida" manifestó.

Robert Francis Prevost, conocido como Papa León XIV, es el primer pontífice estadounidense nacionalizado peruano. Antes de su elección papal, sirvió como obispo de Chiclayo y residió en Perú durante décadas. Su labor incluyó la promoción del Santuario Eucarístico de Eten, un sitio de devoción mariana que atrajo a miles de fieles.

"Actualmente, millones de peruanos, en el Perú y el mundo, se identifican con el Santo Padre, pues su imagen tiene un profundo significado religioso y cultural para los peruanos. Lo sentimos como un padre o un hermano más", afirma Rojas.

Coincide con su cumpleaños

Esta idea alinearía con el enfoque del colectivo en acciones ambientales y culturales que unan a la nación. La propuesta llega en un momento significativo, coincidiendo con el cumpleaños del pontífice. El impacto que tuvo en los peruanos su elección ha fortalecido la identidad católica en el país.

León XIV, nacido el 14 de septiembre de 1955, ha enfatizado en sus mensajes la protección de la creación y la justicia social, temas centrales para el PVF. Su nacionalización peruana en 2015 subraya su arraigo en el país, donde realizó obras pastorales que beneficiaron a comunidades vulnerables.

Desde el 8 de marzo es el sumo pontífice de la iglesia católica. En su primer mensaje, se animó a hablar en español y saludó a la diócesis de Chiclayo, lugar donde se desempeñó como obispo.

En resumen, el homenaje con monedas del Papa León XIV por sus 70 años resalta su legado peruano. El colectivo PVF de Cusco, invita a más organizaciones a sumarse, promoviendo un Perú unido en fe y cultura.