Crisis en Machu Picchu: Alcalde de Urubamba denuncia "situación de hostigamiento y amenazas"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el alcalde de la Provincia de Urubamba, Ronald Vera, denunció una hostigamiento por haber otorgado la concesión provisional a la empresa San Antonio de Torontoy para dar una solución al transporte turístico de Aguas Calientes a Machu Picchu.

" Estoy en una situación de hostigamiento, amenazas . Hostigamiento en qué sentido, realicé un plan administrativo como corresponde, tengo a la Contraloría General de la República en esta semana que me está haciendo seguimiento de este proceso del plan de contingencia", señaló.

Acusa favorecimiento a Consettur

En entrevista con Nicolás Lúcar, en Hablemos Claro, Vera reveló que en la reunión registrada entre las autoridades del Cusco con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asegura hubo favorecimiento hacia Consettur.

"Ayer se ha notado eso, que todos los empresarios y la propia ministra me dice: 'Pero señor, porque usted no la ha dado a Consettur, si es una empresa que tiene su maestranza, tiene su grifo, tiene todas las infraestructuras complementarias'. Y yo le respondí: 'Claro, son 30 años que es la única empresa que ha usufructuado, ha ganado grandes cantidades de utilidades y cómo no va a ser un mejor servicio, pero si usted visita a Machu Picchu ¿Qué calidad de buses son?", dijo.

Además, sostuvo que los buses de Consettur son del 2008 y 2010, por lo que no tendrían la calidad y considera que las unidades de la empresa San Antonio de Torontoy si está en las condiciones de operar, por lo menos los cuatro meses que quedan del año.

"Sería un error" dar una adenda a Consettur

Vera aseguró que "sería un error" firmar un documento a Consettur, pues considera que serviría para que la empresa se quede más años con la concesión.

"Pero lo único que estamos viendo es direccionamiento a favorecer a una empresa que ya no tiene que ver nada. Yo no puedo, filmar ni una adenda, ni una conciliación porque estaría dándole un título habilitante para que esta empresa [Consettur] se quede unos 10 o 30 años más, sería un error político", expresó.

Finalizó reiterando que habría una injerencia de parte del Estado para que Consettur continúe con la concesión. En ese sentido hizo un llamado a la Presidencia del Consejo de Ministros para que los apoyen a evitar que la compañía se "enquiste".

En medio de la crisis de transporte en Machu Picchu, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera, denunció sentirse amenazado y hostigado. Además, acusó a las autoridades del Gobierno de favorecer a Consettur.