RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Frente al Congreso

Eduardo Arana defiende designación de Santiváñez como ministro de Justicia: "No hay ninguna provocación"

Frente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el premier Eduardo Arana no dudó en respaldar la designación de Santiváñez como ministro de Justicia; ello ante diversos cuestionamientos.

Eduardo Arana defiende designación de Santiváñez como ministro de Justicia
Eduardo Arana defiende designación de Santiváñez como ministro de Justicia (Composición Exitosa)

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es así como, negó que dicho retorno al Ejecutivo haya sido parte de sea una "provocación" al Congreso de la República.

Mediante una conferencia de prensa tras la realización de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, el premier no dudó en defender al extitular del Ministerio del Interior (Mininter), a pesar de los cuestionamientos en su contra.

"No hay ninguna provocación porque además no existe ninguna prohibición y en segundo lugar, consideramos que en el marco de la cordialidad y el trabajo interinstitucional, consideramos que el señor Santiváñez ha merecido una serie de propuestas e incluso felicitaciones a su trabajo", dijo ante los parlamentarios.

Nota en desarrollo...

Eduardo Arana no reconoce su voz en polémico audio con Santiváñez: "Quieren destruir nuestra democracia"
Lee también

Eduardo Arana no reconoce su voz en polémico audio con Santiváñez: "Quieren destruir nuestra democracia"

Jorge Montoya asegura que aprobación de la reforma de pensiones fue "bastante accidentada"
Lee también

Jorge Montoya asegura que aprobación de la reforma de pensiones fue "bastante accidentada"

Temas relacionados Congreso cuestionamientos Eduardo Arana Ejecutivo Juan José Santiváñez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA