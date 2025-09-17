Eduardo Arana defiende designación de Santiváñez como ministro de Justicia: "No hay ninguna provocación"

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es así como, negó que dicho retorno al Ejecutivo haya sido parte de sea una "provocación" al Congreso de la República.

Mediante una conferencia de prensa tras la realización de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, el premier no dudó en defender al extitular del Ministerio del Interior (Mininter), a pesar de los cuestionamientos en su contra.

"No hay ninguna provocación porque además no existe ninguna prohibición y en segundo lugar, consideramos que en el marco de la cordialidad y el trabajo interinstitucional, consideramos que el señor Santiváñez ha merecido una serie de propuestas e incluso felicitaciones a su trabajo", dijo ante los parlamentarios.

Nota en desarrollo...