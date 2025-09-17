Gobierno promulga ley que reconoce a la raza canina perro pastor chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 17 de octubre, el Gobierno promulgó la Ley N.° 32442, ley que declara de interés nacional el reconocimiento de la raza canina perro pastor chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación.

Como se recuerda, el 1 de septiembre último, el presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú), firmó la autógrafa de ley durante la sesión de la Comisión Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, con la presencia su titular, Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), y la autora del proyecto de ley, Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso).

Reconocimiento a mascota peruana

El texto sustitutorio aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 19 de agosto, reconoce la raza canina perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación, asimismo, declara de interés nacional su "investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza", "en atención a su importancia histórica, arqueológica, biológica y genética", como parte del legado de la cultura Chiribaya, civilización precolombina que se desarrolló en el sur del Perú.

La norma aprobada con 92 votos , destaca que los principales restos de esta raza fueron descubiertos en el actual distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, lugar donde actualmente funciona el Museo de Conservación.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, realizarán las coordinaciones necesarias en el marco de sus atribuciones y competencias.

Ley N.º 32442

Objetivos del proyecto de ley

La ley busca difundir y promover la importancia del perro pastor Chiribaya mediante actividades educativas, museográficas, culturales y turísticas, en coordinación con las autoridades locales y regionales de las zonas donde se desarrolló la cultura Chiribaya.

Del mismo modo, el Ministerio de Cultura se encargará de "promover, articular y coordinar" las acciones y actividades en torno a la protección y difusión de la mencionada raza canina. Asimismo, el Ministerio de Agricultura será responsable de reglamentar la presente ley, pudiendo encargar a las entidades públicas o privadas la conservación, fomento de la crianza y exportación del perro pastor chiribaya del Perú.

Por su parte, los titulares de los ministerio señalados, expondrán ante la Comisión de Cultura del Congreso, el informe anual de las actividades y logros alcanzados en torno a la protección, conservación y difusión del perro pastor Chiribaya, antes del 30 de marzo de cada año.

Tras la oficialización de la ley, la mencionada raza gozará de un dispositivo para su investigación, protección, conservación y puesta en valor por el legado de la cultura Chiribaya en el sur del país.