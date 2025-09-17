RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
No es él

Eduardo Arana no reconoce su voz en polémico audio con Santiváñez: "Quieren destruir nuestra democracia"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que la voz de los audios no es la suya y dio a entender que la difusión del mismo se trataría de una vengan del Ministerio Público.

Eduardo Arana rechazó los audios con Juan José Santiváñez.
Eduardo Arana rechazó los audios con Juan José Santiváñez. (Foto: PCM)

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Eduardo Arana se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre los recientes audios difundidos donde mantiene una conversación con Juan José Santiváñez para favorecer al reo Marcelo Salirrosas, más conocido como 'El Diablo'.

Arana no reconoce su voz en polémicos audios

Como era de esperase, el presidente del Consejo de Ministros negó que la voz en estos audios sea suya y acusó de la existencia de un complot que solo busca desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte. A su vez, dejó en claro que durante su gestión como ministro de Justicia y Derechos Humanos, jamás buscó beneficiar a ningún interno.

"No reconozco ese audio. Ya estamos hartos de que quieren denostar y destruir nuestra democracia. Quiero dejar en claro que durante mi gestión como ministro de Justicia no he dispuesto ni solicitado algún beneficio en favor de algún interno. No tengo responsabilidad política ni jurídica de ningún tipo y no reconozco este audio", indicó.

Además, lamentó que un material que forma parte de un proceso de investigación y que solo está en manos de la Fiscalía se haya filtrado a los medios de prensa. Por ello, ratificó su idea de que el Ejecutivo es víctima de una especia de campaña en otra que busca desestabilizarlos.

"El gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Que un medio probatorio que está en poder del Ministerio Público y antes de ser deslacrado haya sido difundido libre e impunemente", añadió.

Eduardo Arana sobre Juan José Santiváñez: "Ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país"
Lee también

Eduardo Arana sobre Juan José Santiváñez: "Ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país"

Posible venganza del Ministerio Público

Es importante recordar que semanas atrás Eduardo Arana respondió a las acusaciones de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre el recorte de presupuesto del Ministerio Público para el 2026. Ahora, el premier volvió a pronunciarse sobre este tema señalando que la difusión de los audios se trataría de una venganza política del organismo por dicho punto.

"En las últimas semana he dado a conocer mi posición como presidente del Consejo de Ministros con relación al presupuesto del Ministerio Público y he advertido algunas deficiencias que probablemente hayan afectado el quehacer del despacho de la fiscal de la Nación", finalizó.

Jorge Montero: "Si vas a ser ministro tienes que ser macho, te pagan por resultados, no para que te asustes"
Lee también

Jorge Montero: "Si vas a ser ministro tienes que ser macho, te pagan por resultados, no para que te asustes"

Por último, el extitular del Minjusdh negó rotundamente conocer al interno 'El Diablo' y haber realizado cualquier trámite en su favor.

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó que su voz sea la de los audios difundidos con Juan José Santiváñez donde buscaría favorecer al reo Miguel Salirrosas.

Temas relacionados audios Comisión de Fiscalización Complot Eduardo Arana Juan José Santiváñez Ministerio Público Premier

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA