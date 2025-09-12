Papa León XIV cumple años este domingo: El norte se prepara para celebrar los 70 años de sumo pontífice

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El norte ya celebra el cumpleaños del Papa León XIV, a realizarse el domingo 14 de septiembre, en el que cumplirá 70 años. El Perú se prepara para celebrar al pontífice peruano tal y como a él le gustaba, con días de anticipación.

Preparativos en Chiclayo

Desde el distrito Monsefú, en la provincia de Chiclayo, Lambayeque, la Asociación de Panificadores de Monsefú preparará un pastel de casi dos metros de altura en honor al Santo Padre. El postre será exhibido y repartido a los ciudadanos en el parque principal de la localidad.

La fecha coincide con una fecha especial para la comunidad católica, el 478 aniversario de la entronización de Jesús Nazareno Cautivo, patrono del distrito. Es por ello que la celebración será doble y combinada con la devoción de los de los fieles al pontífice.

"Bueno, la Asociación de Panificadores ha creído conveniente hacer este homenaje, eh, tratándose del día central de nuestro Jesús Nazareno Cautivo, ya que es el día 14, y también haciendo, este, este, se puede decir, este cumpleaños también del Papa León XIV, donde nosotros, este, estaremos exhibiendo y haciendo degustar un pastel de dos metros de, de largo", explicó Hildebrando Bonilla, presidente de la asociación.

Este compartir se realizará luego de la misa central en honor al Nazareno, a realizar a las 11 de la mañana. Se sabe que, inclusive en su época de obispo, León XIV visitaba la parroquia San Pedro para oficiar misas especiales por el patrono, una costumbre que ha marcado a los feligreses.

La Asociación de Panificadores de Monsefú realiza los preparativos para celebrar el cumpleaños del papa León XIV este domingo, 14 de septiembre. Dicho grupo elaborará un pastel de casi dos metros en honor al Santo Padre.



Por su parte, los maestros panaderos de la zona mostraron a Exitosa, las preparaciones que vienen realizando en honor al Señor Cautivo y por el cumpleaños del Papa León XIV. Entre lo horneado se encuentra una torta decorada con imágenes del Santo Padre y unas roscas tradicionales que tiene impreso "Feliz día Papa León XIV".

Maestros panaderos de Monsefú vienen preparando una torta y roscas tradicionales en honor al Señor Cautivo y el próximo cumpleaños del papa León XIV.



La Libertad se suma a celebraciones

En Trujillo, La Libertad, los ciudadanos también se suman a la celebración del cumpleaños del papa peruano. En esta oportunidad los alumnos del colegio San Agustín enviaron saludos al sumo pontífice en las vísperas a su festejo.

La coordinadora del centro educativo, María Silva, contó a Exitosa que la institución busca que sus estudiantes continúen el legado del Santo Padre. Además, los menores aprovecharon para cantarle a Prevost.

Preparación de pasteles, postres y cánticos son algunos de los preparativos que se vienen realizando en regiones del Perú para celebrar el cumpleaños del Papa León XIV, quien cumplirá 70 años el domingo 14 de septiembre.