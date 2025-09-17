RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Responde por polémico audio

Eduardo Arana sobre Juan José Santiváñez: "Ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y con el país"

Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización, el premier Eduardo Arana aseguró que Juan José Santiváñez ha demostrado un "compromiso real con las políticas del Gobierno" y con el país.

Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respaldó al titular de Justicia, Juan José Santiváñez, destacando su compromiso con los lineamientos del Ejecutivo y su labor al frente del sector.

Premier Arana responde por presunto audio con Santiváñez

Este miércoles 17 de septiembre, el premier Arana se presentó ante la Comisión de Fiscalización liderada por el congresista Elvis Vergara para responder por el audio que lo involucra en un presunto tráfico de influencias a favor del policía Miguel Marcelo Salirrosas, apodado 'El Diablo', que fue sentenciado por formar parte de una organización criminal.

"Advertimos que el Sr. Santiváñez tiene conocimiento en gestión pública, experiencia como profesional y es experto en materia jurídica y ha demostrado un compromiso real con las políticas del Gobierno y además con el país", expresó el premier.

 

Noticia en desarrollo...

