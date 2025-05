Paredes sobre Boluarte: Hay que ser sinvergüenza para querer ir al Vaticano sin cumplir los mandamientos

En entrevista exclusiva con Exitosa, la congresista Susel Paredes mostró su rechazo al eventual pedido de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para viajar al Vaticano y saludar al papa León XIV. La parlamentaria cuestionó a la mandataria por "no cumplir con los 10 mandamientos".

Robert Prevost, de origen estadounidense y con DNI peruano, fue elegido como papa León XIV. Esta noticia causó un gran revuelo en nuestro país, en especial en el ámbito político, puesto que la jefa de Estado, Dina Boluarte, volvería a pedir al Congreso de la República la autorización para un posible viaje al Vaticano para formar parte de la ceremonia de entronización del líder de la Iglesia Católica.

Este eventual pedido fue duramente criticado por la parlamentaria Susel Paredes, quien en el programa 'Hablemos Claro' no dudó en sostener que la hermana de Nicanor Boluarte no cumple con los 10 mandamientos como para pedir que le permitan viajar a Roma para saludar al papa.

"Hay que ser muy sinvergüenza para querer ir a una ceremonia religiosa católica cuando no cumples con los 10 mandamientos. Dina Boluarte miente, ellas nos dijo que los Rolex era una joya de antaño. Uno de los 10 mandamientos es no mentir, ella no cumple (...) entonces con qué cara quiere ir a una ceremonia católica", expresó la congresista.

Susel Paredes también aseguró que el Perú se encuentra ya representado en el Vaticano con los cientos de peruanos que viven en Italia. "Mujeres y hombres que trabajan y mandan sus remesas a nuestro país, qué mejor representación", agregó.

En la entrevista con Exitosa, la congresista Susel Paredes enfatizó que la mandataria debería priorizar la atención de los problemas críticos que enfrenta el país, como la ola de criminalidad e inseguridad que se vio reflejada con el asesinato de 13 mineros en Pataz.

Con tono irónico, la parlamentaria invitó a Dina Boluarte a ir a rezar a las iglesias cercanas a Palacio de Gobierno, si es que es tanto su deseo de ser una devota para arrepentirse de sus pecados.

"Dina Boluarte tiene que estar aquí resolviendo los grandes problemas que tenemos. Tiene a la derecha la Iglesia de Santo Domingo; a la izquierda, de San Francisco y al frente la Catedral. Ella puede ir a las 7 a.m. a rezar ¿por qué no va para que se arrepienta de sus pecados? Es pecadora porque ha incumplido el mandato de los 10 mandamientos, de no mentir, no puede tener la cara de pedirnos de querer ir a la toma de mando (del papa)", finalizó.