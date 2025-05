Partidos políticos acusados de afiliaciones indebidas no perderán su inscripción, afirma JNE: "No hay causal"

En diálogo con Exitosa, el integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez, indicó que los únicos casos donde un partido político puede perder su inscripción en el proceso electoral sería por un fallo de la Corte Suprema a iniciativa de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y si no pasa la valla del 5%.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', el integrante del JNE apuntó que las organizaciones políticas acusadas de afiliaciones indebidas no perderán su inscripción.

"No hay causal para 'desinscribirlos' si ese término cabe. Las causales para la cancelación de la inscripción son el no pasar la valla del 5% y la otra es por un fallo de la Corte Suprema a iniciativa del Ministerio Público y/o la Defensoría del Pueblo", expresó.

Asimismo, Ramírez recordó que la Corte Suprema declaró la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), liderado por Antauro Humala. No obstante, dejó en claro que el Poder Judicial no le "enmendó la plana" al JNE con esta decisión.

"Que es lo que acaba de pasar con el partido Alianza Nacional de Trabajadores donde erróneamente se dice que la Corte Suprema le ha enmendado la plana al JNE y no es así. El JNE, por medio del ROP, lo que hizo fue cumplir con la inscripción porque este partido político había presentado todos los requisitos exigidos", agregó.

Por otro lado, el especialista indicó que los partidos políticos son los primeros responsables de las afiliaciones indebidas, puesto que son sus personeros quienes presentan las firmas.

"El primer responsable es el partido político porque nosotros no presentamos las firmas. El ROP recibe un paquete de firmas y, en cumplimiento de la ley, lo deriva a el Reniec para la verificación correspondiente. El Reniec, por medio de sus verificadores, lo que hace es un cotejo", declaró en Exitosa .

En esa misma línea, aseguró que en torno al debate de las afiliaciones indebidas a partidos políticos se está confundiendo las firmas no válidas con las falsas. El primer caso corresponde a un error manual en la firma y en el segundo a una afiliación sin el consentimiento del ciudadano.

"Se está confundiendo a las firmas no válidas con las falsas. Una firma no válida es observada por el Reniec, debido a que en el cotejo se advierte diferencias gráficas. No necesariamente por falsificación", añadió.