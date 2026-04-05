Elecciones 2026: Conoce aquí las fechas de los mítines finales de los candidatos presidenciales

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado a todas las agrupaciones políticas que el plazo máximo para la realización de concentraciones públicas y actos de propaganda vence este jueves 9 de abril a las 23:59 horas. A partir del primer minuto del viernes, entrará en vigor el periodo de silencio electoral, quedando estrictamente prohibida cualquier manifestación de carácter político.

Fechas clave de los mítines finales de los candidatos presidenciales

Keiko Fujimori

La candidata de "Fuerza Popular", prevé concluir su campaña el jueves 9 de abril en el distrito limeño de Villa El Salvador. Según fuentes del partido, el evento busca congregar a simpatizantes del sur de la capital, una zona con peso electoral significativo. La lideresa se mantiene en el primer lugar de intención de voto de acuerdo con Datum.

Carlos Álvarez

candidato de "País para Todos", realizará su cierre en San Juan de Lurigancho el jueves 9 de abril. El comando de campaña informó que el postulante visitará previamente Sullana, en Piura, el miércoles 8 de abril. El candidato ocupa el segundo lugar en la encuesta de Datum.

Rafael López Aliaga

El candidato de "Renovación Popular", encabezará su acto final el jueves 9 de abril en la avenida La Peruanidad, en el distrito de Jesús María. La ubicación responde a la intención de concentrar asistentes en un punto céntrico de la capital. El candidato figura en el tercer lugar de intención de voto.

Jorge Nieto

El candidato de "Buen Gobierno", anunció que su cierre será el jueves 9 de abril en Lima. El área de prensa del partido indicó que aún no se define el local del evento. Nieto registra 6,0% en la encuesta de Datum.

Roberto Sánchez

El candidato de "Juntos por el Perú", programó su cierre el miércoles 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo, en Lima. El aspirante realizó previamente una actividad junto a su fórmula presidencial en Ventanilla. Según Datum, Sánchez alcanza 4,9% de intención de voto.

Otros candidatos con actividades definidas

Alfonso López Chau, de "Ahora Nación", cerrará su campaña el jueves 9 de abril en el Cercado de Lima. César Acuña, de "Alianza para el Progreso", realizará su evento final en Trujillo el mismo día. Yonhy Lescano, de "Cooperación Popular", tiene programado su cierre el lunes 6 de abril en Puno.

Wolfgang Grozo, de "Integridad y Desarrollo", evalúa realizar su actividad en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador el jueves 9. José Luna, de "Podemos Perú", también convocará a sus simpatizantes en San Juan de Lurigancho.

Este marco regula la etapa final de la campaña y obliga a los partidos a concentrar sus esfuerzos dentro del plazo establecido, en un contexto donde la indecisión del electorado mantiene abierta la competencia.