Patricia Chirinos critica propuesta de penal en 'El Frontón': "El Callao no es el basurero de Dina Boluarte"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria Patricia Chirinos se pronunció respecto a la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte sobre construir un nuevo penal en isla 'El Frontón'. Sobre ello, Chirinos indicó que desde el Ejecutivo no se ha realizado una reunión o consulta con las autoridades del Callao para tratar el tema.

"Le han metido a la cabeza que quedará bien"

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, también indicó que la mandataria Boluarte Zegarra se estaría dejando llevar por el ministro del Interior y el de Justicia, Carlos Malaver y Juan José Santiváñez, quienes le estarían haciendo creer que esta medida la hará "quedar bien".

"Voy a hablar como representante del Callao. El Callao no es el basurero de la señora Boluarte, yo creo que la señora como no sabe nada de ningún tema, pero tampoco del tema de seguridad nacional. El ministro del Interior le ha metido en la cabeza que ella va a quedar bien con esta medida de llamar la atención por 'El Frontón'", dijo a la prensa, este viernes 05 de septiembre.

De tal modo, la congresista fue consultada sobre si esta propuesta que implica la construcción desde cero, de un penal en 'El Frontón' para albergar a aproximadamente 2 mil internos, funcionaría como una medida para luchar contra la inseguridad. Sobre esto, Chirinos fue enfática al rechazar el proyecto.

Cuestiona proyecto 'El Frontón'

En tal sentido, criticó severamente la actuación de la presidenta Dina Boluarte en torno a este tema y a otros. Según detalló, la mandataria no sabría manejar la seguridad nacional, por lo que se estaría "dejando llevar" por los ministros que están impulsando y respaldando la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en dicha zona.

Según precisó, ni Boluarte ni sus ministros han convocado una reunión para dialogar con los alcaldes ni con los vecinos del Callao sobre este tema, por lo que se estaría "dañando" directamente a los chalacos. "Daña toda nuestra prosperidad en el tema turístico, gastronómico, inversión y más", enfatizó.

Cuestiona al ministro del Interior

Sobre los constantes casos de criminalidad y delincuencia, Chirinos cuestionó el desempeño de Carlos Malaver como titular del Ministerio del Interior; ello debido a que no se le estaría viendo actuar tomando severas medidas para combatir la inseguridad.

"Aquí, las medidas que hemos tomado desde el Congreso de la República es ya llamarlo para una interpelación que creo que se va a dar el próximo jueves, pero en realidad lo que se viene también seguramente será una censura porque no se ve ninguna actuación en contra de la delincuencia", concluyó.

De esta manera, la congresista Patricia Chirinos criticó fuertemente la nueva propuesta del Gobierno respecto a la construcción del nuevo penal en 'El Frontón'. Al respecto, indicó que el Ejecutivo no se ha reunido con las autoridades del Callao, por lo que se estaría generando un daño a los propios chalacos.