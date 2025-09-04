María del Carmen Alva pide explicación del Gobierno sobre construcción de penal 'El Frontón': "Algo acá no encaja"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de Dina Boluarte sobre la construcción de un nuevo penal en isla 'El Frontón'. Según precisó, el Ejecutivo deberá informar si es que han cambiado de postura respecto a este proyecto, el cual, fue rechazado cuando Eduardo Arana era ministro de Justicia.

Ejecutivo debe comunicarse con el Parlamento

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, la parlamentaria resaltó que gran cantidad de expertos en el tema se han pronunciado advirtiendo la dificultad y el alto monto que costaría realizar un establecimiento penitenciario en dicho lugar. Esto involucra no solo la construcción, sino el mantenimiento, la falta de luz y agua, el transporte a la zona y más detalles.

"Conocemos de este informe que cuando era ministro de Justicia, el ahora premier había emitido. Si han cambiado de posición o si van a conseguir fondos y no le va a costar al Estado para invertir en esta rehabilitación, reconstrucción de 'El Frontón' tendrán que informar, definitivamente", dijo a Canal N.

De tal modo, la congresista precisó que si el Ejecutivo ha cambiado de posición sobre la construcción de un penal en 'El Frontón', deben informarlo al Congreso de la República junto a los fundamentos que especifiquen la viabilidad del proyecto, que viene siendo respaldado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En tal sentido, se refirió a las contradicciones que existen por parte del Estado con relación a los costos que implicaría realizar dicha infraestructura. "Algo acá no encaja", precisó; además, indicó que personalmente, no le convencen los argumentos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

No solucionaría problema de hacinamiento penitenciario

Según indicó María del Carmen Alva, el problema del hacinamiento penitenciario no se solucionaría con la construcción de dicho penal, debido a que solo albergaría a un pequeño porcentaje de internos. Además, indicó que existen varios proyectos de centros penitenciarios que se encuentran avanzados, sin embargo, están paralizados, los cuales deben ser priorizados por el Ejecutivo.

"Los ciudadanos piden que haya un cambio efectivamente, pero hay que hacerlo bien, no podemos hacerlo populistamente, esperemos que haya una buena explicación y que no sea solamente un 'bluff', porque creo que tanto el Congreso y en general las instituciones sí quieren que se resuelva el problema del hacinamiento, pero que lo hagamos bien", detalló.

De esta manera, la parlamentaria María del Carmen Alva indicó que el Ejecutivo debe comunicar al Congreso sobre su cambio de postura en relación a la construcción del penal en 'El Frontón'.