INPE traslada a reclusos que participaron de motín en penal de Cajamarca: Fueron derivados a Challapalca

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el traslado excepcional de 15 internos del penal de Cajamarca hacia el penal de Régimen Cerrado Especial de Challapalca, por haber participado, el pasado 30 de agosto, en un motín en donde tomaron como rehenes a dos agentes de seguridad, poniendo sus vidas en peligro.

INPE brinda detalles del traslado

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) brindó detalles de cómo fue el traslado de dichos reos que pertenecían al pabellón 5 del Establecimiento Penitenciario Cajamarca.

"Entre los trasladados se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales vinculados a delitos de extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio", escribieron en sus redes, este martes 2 de septiembre.

De tal modo, se conoció que dicha medida se realizó por disposición del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco. Además, precisaron el traslado se realizó en simultáneo con un operativo de requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7.

En tal sentido, precisaron que se contó con el trabajo de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, 30 GOES de la Oficina Regional Norte Chiclayo y 30 de la región Lima, con la finalidad de que no existan problemas en el traslado.

Reos de alta peligrosidad

Cabe mencionar que, entre los internos trasladados se encuentran presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales involucrados en delitos de extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato, feminicidio agravado.

El director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, informó que esta medida busca mantener el orden y la seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca y contrarrestar actos ilícitos que se estarían organizando desde su interior.

Según la Resolución Directoral N° 014-2025-INPE/DISEPE, la permanencia de los mencionados internos, genera un latente, inminente y grave riesgo de seguridad contra la población penal, personal de seguridad, instalaciones y comunicaciones de ese establecimiento penitenciario.

"La medida se dio bajo normatividad vigente, con los respectivos legajos personales, social, psicológico, informes médicos e historias clínicas, artículos personales y con la notificación individual respectiva a cada interno", fundamentaron.

De esta manera, el INPE brindó detalles de sobre el traslado de 15 internos del penal de Cajamarca hacia el penal de Challapalca, por haber participado en un motín en donde tomaron como rehenes a dos agentes de seguridad.