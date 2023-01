Patricia Juárez reitera que Keiko Fujimori no postulará como candidata a la presidencia ni al Congreso

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reiteró el lunes que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, no postulará como candidata a la presidencia de la República ni al Congreso ante un eventual adelanto de elecciones generales para este año.

En declaraciones a Canal N, la legisladora naranja sostuvo que los comicios anticipados promovido por su agrupación política no significa un "ánimo encubierto" para favorecerse a sí misma.

"Reiterar lo que se ha dicho: Keiko Fujimori no va a postular a las elecciones. (¿Ni siquiera al Congreso?) Entiendo que no. No va a postular, y es importante también que se entienda la intención nuestra", declaró.

"En la decisión del adelanto nuestro, no existe ningún ánimo que otras fuerzas políticas pudieran llegar [...]. No existe un ánimo encubierto de favorecer a Fuerza Popular. Lamento la percepción que se tenga, pero yo sí creo en la palabra Keiko Fujimori", agregó.

Más temprano, en entrevista con Exitosa, el colega de bancada de Juárez y presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García, reveló que le gustaría que Fujimori Higuchi se presente en los próximos comicios, aunque dijo que es una decisión personal.

"Nuestra lideresa dijo el año pasado que si vamos a elecciones 'no me presentaré', esa es su decisión. Hasta ahora, muchos en el fujimorismo quisiéramos que sea candidata, me incluyo yo, pero es su decisión", declaró durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro.

Guerra García adelantó que evaluarán encontrar a un candidato de consenso en el sector de la derecha, una vez que haya culminado satisfactoriamente el debate para el adelanto de elecciones para este 2023. "Primero fijemos una fecha para las elecciones, hay que darle una salida a nuestro país, y luego nos pondremos de acuerdo", sostuvo.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

En julio de 2022, Keiko Fujimori, tres veces candidata a la Presidencia, dijo estar de acuerdo con un adelanto de elecciones y aseveró que no participará en esta nueva campaña electoral.

"Lo que he mencionado, ante un posible adelanto de elecciones, yo priorizaré la participación de un candidato de consenso. No mi participación, sino la participación de un candidato de consenso de diferentes partidos democráticos, por supuesto estará incluido Fuerza Popular", expresó en un video.