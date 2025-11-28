Premier Ernesto Álvarez elogió al Poder Judicial tras condenas a Pedro Castillo y Martín Vizcarra: "Se ha lucido"

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Ernesto Álvarez señaló que el sistema de justicia en nuestro país tiene que ser reformado. Sin embargo, destacó que el Poder Judicial haya condenado a "dos presidentes que todavía ejercen influencia política". Ello, en referencia a las sentencias emitidas contra Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Se debe felicitar al sistema judicial

De acuerdo al premier, las sentencias condenatorias que recibieron Martín Vizcarra y Pedro Castillo es una prueba de que el sistema judicial está cumpliendo con su labor. Por ello, felicita a aquellos jueces que realizan labores ejemplares, consiguiendo poner tras las rejas a altos funcionarios del Estado.

"Lamentablemente hay que reformar el sistema de justicia, que también ayer se ha lucido, porque ha emitido sentencias condenatorias a dos presidentes de la República, dos políticos que todavía ejercer influencia política. Por tanto, hay que aplaudir a veces al Poder Judicial", sostuvo el premier.

No obstante, señaló que hay algunos magistrados que no están en la misma línea y por ello la reforma es necesaria. Confía en que la cartera de Justicia consiga a los mejores elementos para que el PJ siga obteniendo resultados positivos en casos complejos como los recientes de los expresidentes.

"No todas las autoridades del Poder Judicial están en la misma sintonía. Estoy seguro que el Ministerio de Justicia en este momento está trabajando en ello y va a establecer la respuesta adecuada. Obviamente hay que ejercer las acciones, procedimientos judiciales que los contemplan", manifestó.

Condenas de Martín Vizcarra y Pedro Castillo

El pasado miércoles 26 de noviembre el Poder Judicial dictó 14 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'. Al exgobernador regional se le imputó el delito de cohecho, al haber recibido dinero de empresarios para beneficiarlos en licitaciones de obras públicas.

Un día después, a Pedro Castillo lo sentenciaron a 11 años, cinco meses y cinco días por conspiración para rebelión. El exmandatario intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 al anunciar el cierre del Congreso y la reforma del sistema de justicia, sin embargo, no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas.

El premier Ernesto Álvarez habló desde el Parlamento sobre las condenas que recibieron los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Felicitó la labor del sistema de justicia, aunque también señaló que el Poder Judicial debe ser reformado para conseguir jueces que trabajen en una misma "sintonía".