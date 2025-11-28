Estado de emergencia en Tacna rige desde HOY, reafirma premier: FF.AA. y PNP resguardarán frontera

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano confirmó que desde este viernes regirá el estado de emergencia la zona fronteriza en la región Tacna, en respuesta a la creciente crisis migratoria en la frontera con Chile.

El premier Ernesto Álvarez confirmó que la medida fue aprobada mediante un decreto supremo y que entrará en vigencia de inmediato, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para custodiar la línea fronteriza.

"Ha sido aprobado un decreto supremo que establece la posibilidad de la intervención de las FF.AA. y la Policía para la custodia de nuestras fronteras".

Así lo señaló Álvarez en conferencia de prensa desde el Congreso de la República, en el hall de Los Pasos Perdidos. Ratificó que la norma será publicada hoy, viernes 28 de noviembre, en el diario oficial El Peruano.

La decisión se produce en medio de un bloqueo en la carretera internacional y una creciente presencia de migrantes en el paso fronterizo de Santa Rosa (Perú) y Chacalluta (Chile). En las últimas semanas, cientos de personas —principalmente venezolanos y haitianos— han intentado ingresar a territorio peruano, generando tensión en la región y sobrecarga en los servicios locales.

Migrantes irregulares acampan en la frontera con Tacna.

"No podemos involucrarnos en problemas de otro país"

El premier Álvarez enfatizó que el Perú no puede verse arrastrado a un conflicto que corresponde a otro país.

"Como país somos conscientes de que el Perú no puede verse involucrado en un problema que es propio de un país vecino", afirmó, en referencia a la crisis migratoria que se intensifica en Chile en el marco de sus elecciones presidenciales.

José Antonio Kast promete una serie de deportaciones masivas de obtener la presidencia.

Intervención militar y policial

El premier explicó que la Policía Nacional requería del auxilio de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en un territorio tan heterogéneo y extenso como el peruano. Así, busca reforzar la vigilancia en puntos críticos de la frontera y evitar que la crisis migratoria desborde la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

"Es muy difícil asegurar realmente, no solamente los pasos fronterizos, sino incluso los pasos por zonas de sierra y desérticas. Por lo tanto, la Policía Nacional requería del auxilio de la fuerza armada, pero esta solo puede intervenir en un estado de emergencia", precisó.

Finalmente, Álvarez adelantó que los detalles de la medida se conocerán en cuanto el decreto sea publicado en El Peruano. Así, esta pronta oficialización marca un giro en la estrategia del Gobierno frente a la crisis migratoria.

Con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía, se busca garantizar la seguridad nacional y evitar que el Perú se vea afectado por un problema que, según el premier, corresponde principalmente a Chile.