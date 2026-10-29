Vladimiro Montesinos saldría en libertad en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al gobierno, afirma su abogado

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El panorama judicial peruano podría experimentar un giro drástico en las próximas semanas. Según declaraciones recogidas por Panamericana del abogado defensor, Carlos Mariluz, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos (su representado) podría abandonar la Base Naval del Callao a mediados del mes de noviembre.

La salida del 'Doc' se fundamenta en su acogimiento a la Ley 32181, norma que permite la excarcelación de adultos mayores mientras se resuelven los pedidos de refundición de penas pendientes correspondientes a los casos Pativilca y Sobres bomba.

¿Cuál es la estrategia?

La defensa legal sostiene que, tras haber cumplido íntegramente la condena de 25 años por el caso Barrios Altos en junio de este año, las sentencias menores deberían quedar absorbidas bajo la figura jurídica de la refundición.

De prosperar esta pretensión en la Tercera Sala y contar con el informe fiscal definitivo, Montesinos no solo obtendría la libertad provisional bajo restricciones como no ausentarse de Lima, sino que quedaría completamente libre de toda sanción penal pendiente, clausurando definitivamente su prolongado historial de carcelería.

El respaldo de la Fiscalía a la medida

Este avance procesal se sustenta en el respaldo manifestado por el Ministerio Público. Durante las audiencias respectivas, el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales sustentó la posición favorable de la institución ante la Sala Superior Liquidadora, argumentando que la solicitud de dar por cumplida la pena de diecinueve años y ocho meses por el caso Pativilca se ajusta plenamente al marco legal y no vulnera los derechos de las víctimas.

Para fundamentar este criterio, la fiscalía invocó jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional relacionada con exintegrantes del Grupo Colina, aplicando la Ley 10124 de 1992 que regula la conexidad y absorción de penas.

Una polémica propuesta de asesoría al Ejecutivo

En paralelo al debate estrictamente legal, las declaraciones del abogado defensor encendieron la polémica al ser consultado sobre una eventual colaboración del exasesor con la administración actual de Keiko Fujimori. Mariluz indicó que la preocupación por la inseguridad ciudadana es latente en su patrocinado, sugiriendo que cuenta con diversas estrategias internacionales para combatir la delincuencia.

"La preocupación de él está latente y tiene muchas estrategias para poder eliminar la criminalidad que no solamente nace aquí. Si es convocado a que él pueda participar y poner sus conocimientos al servicio de la nación y a la patria, estoy seguro que él lo haría ad honorem", sostuvo el letrado.

Así, deja abierta la probabilidad de una hipotética participación o asesoría orientada a respaldar las políticas de seguridad que impulsa el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, desatando inmediatas reacciones de rechazo en diversos sectores políticos.

La posible resolución sobre la libertad de Vladimiro Montesinos pone a prueba nuevamente la consistencia del sistema de justicia peruano, confrontando los criterios de la refundición de penas con la demanda histórica de las familias de las víctimas por memoria y reparación para sus deudos.