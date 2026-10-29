Fallece Patrick Stewart a los 86 años: recordado 'Profesor X' de los X-Men y 'Capitán Picard' en Star Trek

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patrick Stewart, reconocido actor británico de cine, televisión y teatro, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. Su deceso, ocurrida el miércoles 27 de octubre, fue comunicada por sus representantes, así como en las redes sociales de Marvel.

¿De qué murió Patrick Stewart y cómo fueron sus últimos momentos?

El representante del actor informó que Stewart murió después de un breve proceso relacionado con el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. El recordado 'Profesor X' estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos durante sus últimos momentos.

Asimismo, el comunicado señala que el actor permaneció en su casa de Los Ángeles hasta su fallecimiento. La noticia se hizo pública este jueves 29 de octubre y generó conmoción en quienes siguieron su trayectoria .

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Desde joven desarrolló su interés por la actuación y recibió formación teatral antes de incorporarse a las grandes compañías británicas. Su carrera abarcó más de seis décadas, con roles en producciones teatrales, películas y series.

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