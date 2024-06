Pedro Castillo confirma a William Paco Castillo como su nuevo abogado y vocero personal

El expresidente de la República, Pedro Castillo, confirmó a William Paco Castillo como su nuevo abogado y vocero personal en los procesos en su contra.

A través de un documento, el exmandatario comunicó que "mientras dure la ilegal y arbitraria carcelaria que sufre" ha designado al letrado como su representante y lo faculta para que sea el portador de "su mensaje".

En entrevista con Canal N, William Paco Castillo indicó que ha mantenido comunicación con algunos de los anteriores abogados de Pedro Castillo para asegurar una transición ordenada.

"Le he planteado la urgente necesidad de que su defensa sea única y no exista esta proliferación de letrados. Él lo ha entendido y, en tal sentido, ha decidido que la defensa sea unitaria (...) Me he comunicado con los dos abogados que han venido últimamente ejerciendo su defensa. El doctor Walter Ayala, con él no hubo ningún problema y se ha puesto en la línea de mi proyección técnico jurídica (...) Hay algunas personas que pueden haberse sentido desplazados, lo cual no es mi intención", sostuvo.