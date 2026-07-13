Keiko plantea rastrillajes, modificación del Código Penal y la construcción de cárceles para luchar contra el crimen organizado

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, expuso los nuevos detalles de la estrategia que tendrá su próximo gobierno en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico. Entre estas propuestas destacan la participación de las Fuerzas Armadas en rastrillajes, la modificación del Código Penal y la construcción de nuevas cárceles.

El plan concreto para enfrentar el crimen organizado

Fujimori Higuchi concedió una entrevista al medio colombiano Revista Semana, en la que indicó que una prioridad de su administración, que iniciará desde el próximo 28 de julio, será el "orden y la recuperación de la paz en el Perú".

Como parte de dicho propósito, remarcó que una de las primeras acciones será reforzar la vigilancia de las fronteras. Para ello, afirmó que convocará a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú con el objetivo de realizar operaciones conjuntas de rastrillajes para buscar "proactivamente" a los delincuentes.

Además, señaló que "la delincuencia internacional no tiene nacionalidad" por lo que consideró fundamental "compartir la información de inteligencia será clave entre los países de Sudamérica".

Enfatizó que "existen políticas públicas que están están funcionando y otras que no" por lo que puso de ejemplo que "de cada 10 mil denuncias solo 5 llegan a ser sentencia", pero resaltó que "hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencia llegan al 85 o 90%" por lo que refirió que será necesaria su implementación.

"Habrá que hacer modificaciones en el Código Penal y al Código Procesal Penal de manera conjunta en la que el Ministerio Público y el Poder Judicial también tendrán que participar, pero lo que ustedes van a ver sobre todo es decisión política de nuestro gobierno, en los primeros meses ustedes empezarán a notar un orden y recuperación de la paz en el Perú", subrayó.

Trabajo con otros países de la región

En otro momento, resaltó que debe haber una mirada a la política migratoria y, poniendo como ejemplo lo sucedido con la población venezolana, enfatizó que los países de Sudamérica que fueron impactados por su migración pueden colaborar a que "sus familias retornen a una Venezuela libre".

Además, como parte de contrarrestar la delincuencia y el narcotráfico sostuvo que las naciones de la región pueden "coordinar mucho" e "intercambiar información de cara la inteligencia paran enfrentarlos" y "ser muy firmes".

El apoyo de Estados Unidos

Respecto hasta dónde permitiría la participación de Estados Unidos en la lucha contra estos delitos, la lideresa de Fuerza Popular subrayó que "se permitirá el apoyo hasta donde la Consttiución y la ley lo permita" y calificó a dicho país como "aliado".

En síntesis, la presidenta electa, Keiko Fujimori, dio a conocer que su gobierno en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico tendrá la participación de las Fuerzas Armadas en rastrillajes, cambios en el Código Penal y la construcción de cuatro cárceles.