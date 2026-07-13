Nuevo Congreso bicameral: ¿Cuáles son las funciones que cumplirá la Cámara de Diputados?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Con la entrada en vigencia del Congreso bicameral, el Perú inicia una nueva etapa en su sistema legislativo. La Cámara de Diputados estará conformada por 130 representantes elegidos en las Elecciones Generales 2026, quienes tendrán la responsabilidad de debatir y aprobar en primera instancia los proyectos de ley, además de ejercer funciones de control político sobre el Poder Ejecutivo.

¿Cuál es la distribución de escaños?

La Cámara de Diputados de 130 escaños estará integrada por representantes de todas las regiones del país y de los peruanos residentes en el extranjero.

De acuerdo con la Resolución 0053-2025-JNE, 28 fueron asignados por distrito electoral múltiple, correspondiendo un representante por cada circunscripción departamental, incluida la Provincia Constitucional del Callao.

Mientras que los peruanos residentes en el extranjero cuentan con dos representantes, los 102 restantes se distribuyeron de manera proporcional de acuerdo con la cantidad de electores de cada departamento.

Tumbes, Huancavelica, Moquegua, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Amazonas: 1 diputado cada uno.

1 diputado cada uno. Ucayali, Huánuco, Ayacucho: 2 diputados cada uno.

2 diputados cada uno. Loreto, San Martín, Ica, Callao, Lima provincia: 3 diputados cada uno.

3 diputados cada uno. Áncash, Junín, Cusco, Puno, Lambayeque: 4 diputados cada uno.

4 diputados cada uno. Cajamarca, Arequipa: 5 diputados cada uno.

5 diputados cada uno. Piura, La Libertad: 3 diputados cada uno.

3 diputados cada uno. Lima Metropolitana: 31 diputados.

¿Qué grupos parlamentarios conformarán la Cámara de Diputados? 🤓☝️



Te mostramos cuántos escaños corresponden a cada partido político electo para el Congreso bicameral, de acuerdo a la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones. 🇵🇪✨ pic.twitter.com/2EDxHYYsUw — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 22, 2026

Este sistema busca garantizar que todas las regiones tengan representación en el Parlamento, pero también que aquellas con mayor población cuenten con un número más amplio de legisladores.

Asimismo, en la mayoría de circunscripciones se aplicó el doble voto preferencial opcional, mecanismo que permitió a los ciudadanos elegir directamente a los candidatos de su preferencia dentro de cada lista partidaria.

¿Cuáles son las funciones de la Cámara de Diputados?

Además de debatir y aprobar proyectos de ley, los diputados desempeñarán un papel fundamental en la fiscalización del Gobierno. Entre sus atribuciones se encuentran:

Interpelar y censurar a los ministros de Estado

Otorgar o negar la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo cuando corresponda.

Crear comisiones investigadoras para esclarecer asuntos de interés público

Presentar acusaciones constitucionales ante el Senado contra altas autoridades, como el presidente de la República , ministros, magistrados del Tribunal Constitucional y otros funcionarios, cuando existan presuntas infracciones a la Constitución o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional y otros funcionarios, cuando existan presuntas infracciones a la Constitución o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Solicitar informes a ministros de Estado, al JNE, al contralor general, al Banco Central de Reserva y otras instituciones según la ley.

Con estas y otras responsabilidades, la Cámara de Diputados se convertirá en uno de los principales pilares del nuevo Congreso bicameral. Sus decisiones no solo influirán en la aprobación de leyes, sino también en el control del poder político y en la representación de los intereses de la ciudadanía durante el periodo 2026-2031.