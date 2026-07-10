Equipo de Transferencia del gobierno electo solicita a la PCM frenar contrataciones durante la transferencia de gestión

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Equipo de Transferencia del gobierno electo solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que disponga medidas de prudencia administrativa durante el proceso de cambio de gestión, con el objetivo de evitar decisiones que puedan comprometer a la próxima administración.

El pedido fue realizado mediante un oficio fechado el 9 de julio de 2026 y dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

El documento, firmado por Marco Antonio Vinelli Ruiz, responsable del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), señala que la solicitud se realiza en el marco del proceso de transferencia de gestión regulado por la Directiva N.° 016-2022-CG/PREVI.

Solicitan suspender contrataciones y nombramientos

En el oficio se pide que la PCM evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo eviten adoptar medidas administrativas que no sean indispensables durante el periodo de transición.

"Se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos", expresa,el documento solicita que las entidades

Asimismo, la comunicación establece que solo deberían exceptuarse aquellos casos que respondan a "una obligación legal, mandato judicial, situación de emergencia o necesidad pública debidamente sustentada", con el fin de asegurar el normal funcionamiento del Estado sin comprometer decisiones de largo alcance.

Comunicado

Argumentan transparencia y continuidad del servicio

El responsable del equipo de transferencia sostiene que la medida busca fortalecer la transparencia y generar confianza durante el cambio de gobierno. En ese sentido, explica que el pedido tiene como finalidad "preservar la transparencia del proceso de transferencia, fortalecer la confianza pública y facilitar una adecuada continuidad de la gestión gubernamental".

Además, el documento precisa que la solicitud se sustenta en diversos principios que deben orientar el proceso de transferencia. En ese punto señala que esta se formula "en atención a los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública que deben orientar el proceso de transferencia de gobierno".

Finalmente, Vinelli también expresó la disposición del equipo de transferencia para coordinar con el Ejecutivo las acciones necesarias durante esta etapa. En el oficio agradece la atención brindada y manifiesta la "plena disposición del Equipo de Transferencia del Titular Entrante para coordinar las acciones que contribuyan al desarrollo de un proceso ordenado, transparente y en beneficio del país".

Con este pedido, el gobierno electo busca que el Ejecutivo limite la adopción de decisiones administrativas extraordinarias mientras culmina la transferencia de gestión, priorizando la continuidad de los servicios públicos y un proceso de transición ordenado entre ambas administraciones.