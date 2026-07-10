Claudia Sheinbaum expresó intención de restablecer relaciones con Perú en gobierno de Keiko Fujimori

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la conferencia de prensa matutina llevada a cabo este viernes 10 de julio 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó sus intenciones de restablecer las relaciones con el Perú a través de la lideresa de Fuerza Popular y mandataria electa, Keiko Fujimori.

Claudia Sheinbaum elogió acercamiento de Keiko Fujimori con gobierno mexicano

Por medio de una transmisión en vivo realizada esta mañana, la jefa de estado de México, Claudia Sheinbaum celebró que la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, expresara su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con el país extranjero luego de que por medio de otro mandatario se rompiera este vínculo.

Asimismo, Sheinbaum, informó que le comunicó al canciller mexicano Roberto Velasco para establecer comunicación con el equipo de la futura administración peruana y definir las condiciones en las que se darán los vínculos entre ambos países que retomarán comunicación después de un determinado tiempo.

"Si hay intención de recuperar la relación con Perú, nosotros no fuimos quienes la rompimos; la rompieron ellos. Ellos tomaron esa decisión. Qué bueno que la hoy presidenta electa tenga el deseo de restablecer la relación con México. El tribunal ya la definió como presidenta electa y, dadas sus declaraciones, le pedí al canciller que estableciera comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación", afirma la presidenta de México

#LoÚltimo 🇲🇽🇵🇪 La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, expresara su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con México.



Informó que instruyó al canciller Roberto Velasco para establecer comunicación con el equipo de... pic.twitter.com/nPzQIK9dEE — xevt - xhvt (@xevtfm) July 10, 2026

Keiko Fujimori mostró su deseo de restablecer vínculos con México

Por medio de una declaración el pasado jueves 9 de julio, la presidenta electa, Keiko Fujimori fue cuestionada por el actual vínculo con México al no haber recibido una comunicación de la mandataria Claudia Sheinbaum, luego de los resultados que le dieron el triunfo en la contienda electoral.

Frente a esto, la lideresa de Fuerza Popular mencionó que, de su lado está toda la disposición de entablar nuevamente esta cercanía con el país mexicano en favor de ambas naciones.

"De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", mencionó la presidenta electa, Keiko Fujimori el pasado 9 de julio.

Finalmente, con este importante paso entre ambas figuras de poder como, Keiko Fujimori desde el Perú en su eventual gobierno y por México, Claudia Sheinbaum, se puede entender que el acercamiento para la reanudación en las relaciones diplomáticas se encuentra cerca con la finalidad de beneficiar a la población de ambas naciones involucradas.