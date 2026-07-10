Carabayllo: Capturan a sicario implicado en asesinato a conductor de miniván

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se produjo un atentado en la avenida Lima, del distrito de Carabayllo, contra una miniván que cubría la ruta Puente Piedra - Carabayllo. El salvaje hecho dejó al conductor del transporte urbano sin vida, identificado como Fritzon Quispe Ramos, y a un pasajero herido llamado Junior Luis Alarcón Isidoro. El ataque armado ocurrió con pasajeros a bordo del vehículo, mientras el fallecido realizaba sus labores habituales.

Cómo sucedió el ataque

Según testigos, el ataque se habría producido por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron la miniván que manejaba la víctima mortal y le habrían propinado entre cinco y seis disparos a quemarropa. Los responsables buscaban terminar con la vida de Fritzon Quispe Ramos desde el comienzo. Producto del atentado, una persona que abordaba el vehículo resultó herida.

Uno de los responsables pudo ser capturado, ya que otro conductor de transporte público de la misma ruta presenció lo ocurrido y, para evitar que los asesinos se dieran a la fuga, impactó con su vehículo la motocicleta en la que se encontraban, logrando herir de gravedad a uno de los implicados y retenerlo, mientras que el otro pudo huir de la escena del crimen.

Todos los heridos, fueron trasladados al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra. Es ahí donde confirmaron el fallecimiento de Fritzon Quispe Ramos. En este lugar también realizaron la captura del presunto sicario, identificado como Fabricio Chero Márquez, que al comienzo trataba de victimizarse y crear coartadas para desentenderse del crimen. Ahora se encuentra detenido en la Dirincri Carabayllo.

Ataque sería consecuencia de las extorsiones

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, manifestó que en el celular del detenido se encontraron graves indicios que lo vincularían con la víctima. Hallaron mensajes amenazantes y fue identificado por las cámaras de seguridad rondando la zona, por lo que no hay forma de que niegue ser el responsable.

Los implicados pertenecerían a una banda criminal, cuyos integrantes ya fueron identificados por las cámaras de seguridad. Se dedicarían a extorsionar a los transportistas de Lima Norte desde tiempo atrás y les pedían un monto económico de entre 400 y 1,000 soles para no atentar contra ellos.

Según informes policiales, este no sería el único caso de ataques extorsivos contra transportistas de la ruta Puente Piedra - Carabayllo. Anteriormente, ya se habían reportado otros ataques a mano armada que dejaron gravemente heridos a un conductor y una pasajera, así como la explosión de un artefacto explosivo que provocó lesiones en cinco personas.